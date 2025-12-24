Gabriel Souza assina convênios com o hospital de Osório e anuncia recursos para melhorias na ERS-786, em Balneário Pinhal

Como governador do Estado em exercício, Gabriel Souza, acompanhado pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, assina nesta sexta-feira (26/12), às 14h, dois convênios do Programa Avançar Mais na Saúde, que somam mais de R$ 1,78 milhão, para o Hospital São Vicente de Paulo, de Osório. A assinatura será realizada na instituição. Os recursos serão destinados à reforma de áreas para a futura instalação do serviço de terapia antineoplástica e à aquisição de equipamentos.

Na sequência, às 16h, o governador em exercício, acompanhado do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, fará o anúncio da destinação de R$ 5 milhões para o recapeamento de um trecho urbano da ERS-786, em Balneário Pinhal. Os serviços serão executados por meio de contrato de conservação de rodovias do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Aviso de Pauta

O quê: assinatura de convênios do Programa Avançar Mais na Saúde com o Hospital São Vicente de Paulo.

Quando:sexta-feira (26/12), às 14h.

Onde:Hospital São Vicente de Paulo (Rua João Sarmento, 391, Centro– Osório).

O quê:anúncio da destinação de recursos para o recapeamento de trecho urbano da ERS-786.

Quando:sexta-feira (26/12), às 16h.

Onde:Avenida Itália, 3100 – Balneário Pinhal.