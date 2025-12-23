Quarta, 24 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Programa Receita da Sorte completa seis anos com mais de R$ 30 milhões sorteados no período

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/12/2025 às 16h04
Programa Receita da Sorte completa seis anos com mais de R$ 30 milhões sorteados no período
Com mais de R$ 31 milhões em prêmios distribuídos ao longo de sua existência, o Programa Receita da Sorte , do governo do Estado, completa seis anos nesta quarta-feira (24), véspera de Natal. Somente em 2025, foram 175,5 mil premiações disponibilizadas, chegando a R$ 9,1 milhões, conforme dados apurados até 15 de dezembro.

Em média, 94% dos prêmios ofertados são sorteados. Com isso, aproximadamente R$ 29,1 milhões foram efetivamente entregues a participantes do programa desde 2019, sendo R$ 8,6 milhões somente em 2025. Valores não resgatados são colocados à disposição novamente em sorteios seguintes.

A modalidade distribui diariamente prêmios de R$ 50 e de R$ 500 por meio de sorteios instantâneos – em semanas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. O primeiro passo para participar é manter inscrição no Nota Fiscal Gaúcha (NFG) e baixar o aplicativo do programa. Depois, é preciso solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal de uma compra.

Assim que a transação é concluída, o documento fiscal fica disponível na aba Receita da Sorte no app. Aí, basta clicar nele para concorrer; o resultado sai na hora, informando se a pessoa foi premiada. O procedimento precisa ser feito no mesmo dia da compra. Para ganhar, é preciso que ocorra uma combinação de dígitos da nota fiscal, data e hora da autorização e número de CPF, que devem ser os mesmos dos números sorteados aleatoriamente pelo sistema.

Na história do programa, Porto Alegre é a cidade com o maior número de prêmios sorteados: 224,3 mil. Em seguida, aparecem Caxias do Sul (57,8 mil), Canoas (45 mil), Santa Maria (40,8 mil) e Pelotas (35,1 mil).

Outros estados também registraram vencedores. São pessoas que, na hora do cadastrão, informam CEP de outro local, mas consomem no Rio Grande do Sul. São Paulo e Santa Catarina lideram a lista de premiados em outras unidades da federação.

Com melhoria, mais participações

Nos primeiros anos do Receita da Sorte, era preciso fazer o escaneamento do QR Code das notas fiscais para participar. Mas, desde o final de 2023, é possível concorrer somente com um clique no aplicativo, o que facilitou o processo.

A novidade atraiu os participantes do programa: o número de leituras feitas na ferramenta passou de 62,4 milhões em 2023 para 118,3 milhões em 2024.

Em 2025, 109,8 milhões de leituras já haviam sido feitas até 15 de dezembro – uma média de 314,6 mil verificações por dia.

Vantagens do NFG

Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, busca fazer com que as vendas sejam devidamente declaradas pelas empresas, o que contribui para combater a concorrência desleal e a informalidade. Para os cidadãos, também é uma forma de obter diferentes vantagens.

Outras modalidades

  • Sorteios mensais:ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.
  • Receita Certa:distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.
  • Bom Cidadão:é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.
  • Repasse a entidades:na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro – são R$ 21 milhões encaminhados por ano. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.


Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
