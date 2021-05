Produtos de descaminho são apreendidos em Humaitá

A Brigada Militar (BM) apreendeu no interior de Humaitá, na quinta-feira (20/05), 444 unidades de desodorantes de origem estrangeira. A mercadoria não possuía o devido desembaraço aduaneiro.

Os produtos eram transportados em um Fiat Siena abordado pela guarnição policial. Os dois ocupantes do automóvel acabaram detidos e encaminhados para os procedimentos formais junto aos órgãos competentes.

