Unidade móvel do Tudo Fácil atinge mais de mil atendimentos em Uruguaiana

A primeira unidade móvel Tudo Fácil, inaugurada pelo governador Eduardo Leite em Uruguaiana, realizou 1.197 atendimentos nos sete dias em que atuou no município da Fronteira Oeste, entre 11 e 19 de dezembro. Os dados são do relatório produzido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Uma nova unidade Tudo Fácil também está em processo de implantação no município.

Orientação ao cidadão, que consiste em fornecer suporte ao usuário, mesmo para serviços que não são prestados diretamente no local, foi o tipo de auxílio mais procurado durante o período, com 745 registros. Em seguida, aparecem os serviços relacionados ao Instituto-Geral de Perícias (IGP), com 427 demandas, e o atendimento assistido, que compreende ações no portal rs.gov.br – como agendamentos, Nota Fiscal Gaúcha (NFG) e auxílio quanto à senha gov.br, entre outros.

O próximo destino a ser visitado pela unidade é Tramandaí, no Litoral Norte, entre 5 e 16 de janeiro. Em 13 de dezembro, o governo formalizou a assinatura do contrato de comodato que viabiliza a instalação de uma nova unidade de atendimento no município, com previsão de abertura para março de 2026.

Inovação

A unidade móvel Tudo Fácil foi concebida para oferecer atendimento em diferentes regiões do Estado. O ônibus personalizado reúne três guichês internos, dois exclusivos para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e dois guichês externos destinados à recepção e ao autoatendimento. O espaço é acessível para pessoas com deficiência e tem capacidade para realizar até 60 atendimentos de CIN por dia.

Além dos serviços de identificação, a unidade oferece orientações digitais e atendimentos do Procon RS, IPE Prev e IPE Saúde, entre outros. A equipe responsável pela operação da unidade é formada por um motorista, seis atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão - Tudo Fácil.

Rede Tudo Fácil

Instituído em 1998, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social. A rede possui dez unidades em funcionamento e segue em processo de expansão. Além de Uruguaiana e Tramandaí, uma nova central será inaugurada em Canoas, na Região Metropolitana.

A rede já está presente em Porto Alegre, com unidades no Centro, na Zona Norte e na Zona Sul, e nos municípios de Lajeado, Caxias do Sul, Gravataí, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria.