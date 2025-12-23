Terça, 23 de Dezembro de 2025
Parte da cobertura da Rodoviária de Palmeira das Missões desaba

Queda ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira e causou apenas danos materiais.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes – Jornalismo RP
23/12/2025 às 13h55
Parte da cobertura da Rodoviária de Palmeira das Missões desaba
(Foto: Reprodução)

Uma seção da cobertura da Rodoviária de Palmeira das Missões caiu na tarde desta segunda-feira (22), causando danos materiais no local. O incidente foi registrado por volta das 16h20min.

Conforme as informações apuradas, a estrutura do slot 10, composta por telhas de amianto, desabou próximo a pessoas que se encontravam no terminal no momento da ocorrência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Os motivos da queda ainda estão sendo apurados. Até o momento, a concessionária responsável pela administração da rodoviária não havia se manifestado oficialmente sobre o ocorrido. O espaço fica aberto para manifestações da concessionária.

Ofício ao DAER sobre a situação da rodoviária já havia sido enviado em setembro

Em ofício enviado ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) em 03 de setembro de 2025, o vice-prefeito em exercício, Régis de Lima Lorenzoni, formalizou uma denúncia sobre as condições degradantes do terminal. O texto detalha uma lista extensa de negligências que afetam tanto o conforto quanto a dignidade de quem transita pelo local.

No aspecto do abandono estrutural, foram relatados problemas graves, como banheiros depredados, falta de abastecimento de água e calçamento em péssimo estado para o tráfego. Quanto ao déficit de higiene, o documento aponta uma falta de limpeza generalizada, classificando o espaço como insalubre para o uso público.

Já em relação às limitações de serviço, além da falta de iluminação e de pontos de energia para os passageiros, o terminal permanece fechado durante o meio-dia e no período noturno, o que prejudica diretamente o trabalho de taxistas e compromete a segurança dos viajantes. A pressão popular também é destacada pela prefeitura, que afirma que a medida é uma resposta ao grande volume de reclamações recebidas por meio das redes sociais e dos canais oficiais da administração.

A administração municipal agora aguarda uma posição do DAER, solicitando que o órgão adote medidas de “máxima urgência” para garantir que a estação ofereça condições seguras e dignas de utilização.

 

 

© Marcelo Camargo/Agência Brasil
DENGUE
