Parte da cobertura da Rodoviária de Palmeira das Missões desaba

Uma seção da cobertura da Rodoviária de Palmeira das Missões caiu na tarde desta segunda-feira (22), causando danos materiais no local. O incidente foi registrado por volta das 16h20min.

Conforme as informações apuradas, a estrutura do slot 10, composta por telhas de amianto, desabou próximo a pessoas que se encontravam no terminal no momento da ocorrência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Os motivos da queda ainda estão sendo apurados. Até o momento, a concessionária responsável pela administração da rodoviária não havia se manifestado oficialmente sobre o ocorrido. O espaço fica aberto para manifestações da concessionária.

Ofício ao DAER sobre a situação da rodoviária já havia sido enviado em setembro

Em ofício enviado ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) em 03 de setembro de 2025, o vice-prefeito em exercício, Régis de Lima Lorenzoni, formalizou uma denúncia sobre as condições degradantes do terminal. O texto detalha uma lista extensa de negligências que afetam tanto o conforto quanto a dignidade de quem transita pelo local.

No aspecto do abandono estrutural, foram relatados problemas graves, como banheiros depredados, falta de abastecimento de água e calçamento em péssimo estado para o tráfego. Quanto ao déficit de higiene, o documento aponta uma falta de limpeza generalizada, classificando o espaço como insalubre para o uso público.

Já em relação às limitações de serviço, além da falta de iluminação e de pontos de energia para os passageiros, o terminal permanece fechado durante o meio-dia e no período noturno, o que prejudica diretamente o trabalho de taxistas e compromete a segurança dos viajantes. A pressão popular também é destacada pela prefeitura, que afirma que a medida é uma resposta ao grande volume de reclamações recebidas por meio das redes sociais e dos canais oficiais da administração.