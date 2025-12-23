Pescadores ficam ilhados após rio transbordar no interior de Seberi

Três pescadores ficaram ilhados no interior de Seberi, no norte do Estado, depois da forte chuva que atingiu a região na tarde de segunda-feira (22). Os homens subiram em uma árvore para não serem levados pela correnteza.

O rio que transbordou fica localizado na Linha Lajeado do Mico e é um braço do Rio da Várzea. O Corpo de Bombeiros montou uma tirolesa no local para resgatar um por um dos pescadores.

Segundo a corporação, nenhum deles tinha lesões ou sinais de hipotermia.

Além do transbordo, a grande quantidade de chuva em um curto período de tempo alagou trechos de estradas rurais, que tiveram o trânsito interrompido. A situação já foi normalizada nesta terça-feira (23).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.