Retrospectiva 2025: com mais de R$ 3,5 bilhões já investidos, parceria entre Governo do Estado e Celesc transforma o sistema elétrico de SC

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
23/12/2025 às 11h53
Retrospectiva 2025: com mais de R$ 3,5 bilhões já investidos, parceria entre Governo do Estado e Celesc transforma o sistema elétrico de SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

A parceria entre o Governo de Santa Catarina e a Celesc resultou, em 2025, em um dos mais robustos ciclos de investimentos já realizados no sistema elétrico catarinense. Somente dentro do Plano de Investimentos 2023–2026, mais de R$ 3,5 bilhões já foram aplicados em obras estruturantes, modernização da rede, redes trifásicas para o campo, digitalização do atendimento, inovação tecnológica, energias renováveis e sustentabilidade, garantindo mais segurança energética e melhor qualidade de serviço para a população em todas as regiões do Estado.

Para o governador Jorginho Mello, os investimentos refletem o compromisso do Estado com o desenvolvimento e com a melhoria dos serviços públicos essenciais. “Energia é base para o crescimento econômico e para a qualidade de vida das pessoas. Essa parceria com a Celesc tem permitido levar investimentos para todas as regiões de Santa Catarina, fortalecendo a infraestrutura, apoiando o setor produtivo, o agronegócio e garantindo um serviço cada vez mais eficiente para os catarinenses”, destaca o governador.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, reforça que os resultados alcançados em 2025 são fruto de planejamento, gestão e alinhamento institucional. “Este resultado é consequência direta de uma parceria sólida com o Governo do Estado, que acredita no papel estratégico da Celesc. Estamos executando investimentos históricos, com responsabilidade e visão de futuro, para entregar mais qualidade de energia, mais segurança e melhor atendimento à população catarinense”, afirma.

Ao longo de 2025, a Celesc avançou em frentes estratégicas que consolidam o maior plano de investimentos de sua história, com foco na expansão da capacidade elétrica, na modernização do sistema, na inovação e na transição energética.

Obras estruturantes e expansão da capacidade elétrica

O ano foi marcado pela entrega e autorização de cerca de 30 obras estruturantes, de novas subestações a ampliações. Entre os principais destaques estão as subestações São José – Sertão do Maruim, Santo Amaro da Imperatriz, Florianópolis Monte Verde e Guaramirim Loteamento Industrial, além da autorização para a execução da Subestação Governador Celso Ramos. Também foi anunciado o projeto da futura Subestação São Francisco do Sul, com investimento estimado em R$ 100 milhões, o maior já realizado pela Celesc em uma única obra.

Esses empreendimentos ampliam a confiabilidade do sistema elétrico, reduzem sobrecargas e sustentam o crescimento industrial, logístico e residencial em Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Energia no campo e fortalecimento do agronegócio

Em 2025, a expansão da rede trifásica no meio rural ganhou ritmo acelerado. Dos 1.000 quilômetros previstos até 2026, mais de 790 quilômetros já foram entregues, beneficiando mais de 80 mil unidades consumidoras. 

A iniciativa tem impacto direto na produtividade do campo, especialmente nas regiões do Oeste, Planalto Serrano, Planalto Norte e Alto Vale, garantindo mais estabilidade no fornecimento de energia e maior competitividade ao agronegócio catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mobilidade elétrica e fontes renováveis

A Celesc consolidou, em 2025, o Corredor Elétrico Catarinense, que alcançou 38 eletropostos em operação em 28 municípios, com expansão planejada para até 100 cidades. O projeto conecta o Estado de ponta a ponta, com distância média de até 50 quilômetros entre recargas, incentivando a mobilidade elétrica e o turismo sustentável.

Na geração renovável, a Companhia mantém nove usinas fotovoltaicas em operação e, por meio de parceria inédita com o Governo do Estado, destinará a energia solar produzida para cerca de 1.000 escolas públicas estaduais, garantindo economia aproximada de 10% nas contas de luz da Secretaria de Estado da Educação.

No segmento hídrico, a Celesc adquiriu o projeto da PCH Canoas, entre São José do Cerrito e Curitibanos, no Planalto Catarinense. Com investimento estimado em R$ 300 milhões, este será o maior projeto de geração da história da Empresa, com obras previstas entre 2028 e 2030. Destaque também para o projeto de ampliação da usina Caveiras, em Lages, que foi uma das usinas vencedoras do Leilão de energia promovido pelo governo federal, em agosto de 2025. A ampliação da usina Caveiras contará com investimentos de R$ 70 milhões, e será licitada em 2026.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Atendimento digital, inovação e eficiência

A transformação digital avançou com a ampliação dos totens de autoatendimento, que passaram a oferecer o pagamento de fatura com cartão e a evolução da Agência Web e do App Celesc, que no início de 2026 também terão a opção de pagamento com cartão. E o pix automático também será uma novidade em 2026.  

Em Florianópolis, segue a implantação dos medidores inteligentes, dentro de um investimento de R$ 116 milhões, trazendo leitura remota, monitoramento em tempo real e mais agilidade no atendimento.

Investindo em ferramentas de comunicação para as equipes de campo, e assim aumentar a eficiência e a segurança, a Celesc também se tornou uma das primeiras distribuidoras do país a equipar toda a frota de atendimento emergencial com internet via satélite Starlink, garantindo comunicação estável mesmo em áreas remotas e durante eventos climáticos severos.

Entre 2023 e 2025, a Companhia investiu ainda R$ 68,5 milhões em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, no âmbito do Programa de P&D da Aneel, com projetos como uso de realidade virtual para treinamento, drones para inspeção da rede, automação e novas tecnologias operacionais.

Destaque nacional em desempenho operacional

Os investimentos e a modernização refletiram diretamente nos indicadores. Em 2025, a Celesc registrou o melhor Tempo Médio de Atendimento Emergencial (TMAE) entre as distribuidoras de grande porte do Brasil, segundo dados da Aneel, reafirmando sua eficiência técnica e capacidade de resposta.

Com esse conjunto de ações, a Celesc encerra 2025 consolidando um novo patamar de investimentos, inovação e qualidade, fortalecendo a parceria com o Governo de Santa Catarina e reafirmando o compromisso de levar energia segura, eficiente e sustentável para todos os catarinenses, para que Santa Catarina continue crescendo, com desenvolvimento econômico e qualidade de vida.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil
DENGUE
