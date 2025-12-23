30º Natal da Criança Feliz da Rádio Província encantou o público na noite desta segunda-feira em Tenente Portela

Na última segunda-feira, 22 de dezembro, a cidade viveu uma noite de pura magia e emoção com a realização do 30º Natal da Criança Feliz, promovido pela Rádio Província. Um evento que, a cada ano, conquista mais corações e promove a união entre as pessoas, espalhando sorrisos e transformando sonhos em realidade. Em sua edição de 2025, a tradicional campanha não só manteve sua força, mas se superou, tocando a vida de centenas de crianças e envolvendo toda a comunidade em uma celebração de solidariedade.

O clima festivo tomou conta da cidade com o emocionante desfile da carreata do Natal, que percorreu a principal avenida da cidade. O cortejo, contou com a presença do caminhão do Corpo de Bombeiros e teve como atração principal o exclusivo Papai Noel azul da Rádio Província, uma presença marcante e que encantou ainda mais as crianças e as famílias que acompanharam o evento. Durante o trajeto, o Bom Velhinho distribuiu balas e doces, trazendo alegria e um toque de encanto ao fim de tarde, deixando claro que, em tempos de incertezas, gestos de amor e solidariedade ainda são capazes de aquecer os corações.

Ao chegar na Praça do Imigrante, o sorriso das crianças ao ver o Papai Noel foi uma das imagens mais marcantes da noite. O grande espetáculo começou com a distribuição dos presentes, um momento de pura emoção para aqueles que, ao longo do mês de dezembro, adotaram as 300 cartinhas enviadas por crianças da cidade. Cada cartinha, lida no ar pela rádio, continha o desejo de um presente especial. E para muitos, o sonho foi realizado.

Na noite da distribuição, o que se viu foi um verdadeiro cenário de felicidade. Bicicletas, materiais escolares, roupas, brinquedos e, claro, muitos chocolates, foram entregues pessoalmente pelo Papai Noel azul a mais de 300 crianças. A praça, tomada por famílias emocionadas, tornou-se um verdadeiro palco de alegria. A felicidade estava estampada no rosto de cada criança ao receber um presente que, para elas, representava mais do que um simples item: era a realização de um sonho. A magia do Natal também foi fortalecida pelo clima de solidariedade que permeou o evento. Cada presente entregue foi fruto do compromisso de pessoas e empresas que, com muito carinho, se uniram para garantir que as cartinhas de Natal não fossem apenas uma lista de desejos, mas uma realidade alcançada. O evento, além de promover um momento de felicidade, fortaleceu os laços de amizade e comunidade entre os participantes.

E como toda grande festa de Natal merece, a noite contou com apresentações musicais que encantaram o público presente. No palco da Praça do Imigrante, grandes nomes da música local, como o Grupo Hello, a Banda Aesa e o Musical Calmom, tomaram conta da celebração. Com apresentações animadas e de muita qualidade, cerca de 1.500 pessoas se reuniram para curtir os shows e continuar a festa.

O entusiasmo era visível em cada rosto: crianças, jovens, adultos e idosos, todos unidos pela energia positiva do evento. A noite de celebração e alegria se estendeu até tarde, com todos vibrando ao som das músicas que marcaram os corações de todos os presentes.

O 30º Natal da Criança Feliz não foi apenas mais uma edição de um evento tradicional; foi uma verdadeira demonstração de que, quando as pessoas se unem, transformam realidades. A ação da Rádio Província, que há três décadas realiza este evento, é um exemplo de como a solidariedade pode gerar um impacto duradouro e mudar a vida de muitas famílias. Comemorando 30 anos de história, o evento demonstrou que, mais do que oferecer presentes, o Natal da Criança Feliz promove a verdadeira mágica do Natal: a união, a compaixão e o amor ao próximo. As crianças que receberam seus presentes e as famílias que participaram dessa festa vibrante, certamente, levarão consigo não apenas os brinquedos, mas também a certeza de que, neste mundo ainda cheio de desafios, o espírito de solidariedade e a força da comunidade são capazes de criar momentos inesquecíveis de felicidade e harmonia.

























(Fotos: Andre Eberhardt e Bruno Fornari)







