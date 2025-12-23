Terça, 23 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

30º Natal da Criança Feliz da Rádio Província encantou o público na noite desta segunda-feira em Tenente Portela

Com a presença inédita do Papai Noel azul da Rádio Província, o evento atendeu o pedido de mais de 300 crianças e reuniu cerca de 1.500 pessoas em uma grande celebração do espírito natalino.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
23/12/2025 às 11h14 Atualizada em 23/12/2025 às 11h58
30º Natal da Criança Feliz da Rádio Província encantou o público na noite desta segunda-feira em Tenente Portela
(Foto: Bruno Fornari)

Na última segunda-feira, 22 de dezembro, a cidade viveu uma noite de pura magia e emoção com a realização do 30º Natal da Criança Feliz, promovido pela Rádio Província. Um evento que, a cada ano, conquista mais corações e promove a união entre as pessoas, espalhando sorrisos e transformando sonhos em realidade. Em sua edição de 2025, a tradicional campanha não só manteve sua força, mas se superou, tocando a vida de centenas de crianças e envolvendo toda a comunidade em uma celebração de solidariedade.

O clima festivo tomou conta da cidade com o emocionante desfile da carreata do Natal, que percorreu a principal avenida da cidade. O cortejo, contou com a presença do caminhão do Corpo de Bombeiros e teve como atração principal o exclusivo Papai Noel azul da Rádio Província, uma presença marcante e que encantou ainda mais as crianças e as famílias que acompanharam o evento. Durante o trajeto, o Bom Velhinho distribuiu balas e doces, trazendo alegria e um toque de encanto ao fim de tarde, deixando claro que, em tempos de incertezas, gestos de amor e solidariedade ainda são capazes de aquecer os corações.

Ao chegar na Praça do Imigrante, o sorriso das crianças ao ver o Papai Noel foi uma das imagens mais marcantes da noite. O grande espetáculo começou com a distribuição dos presentes, um momento de pura emoção para aqueles que, ao longo do mês de dezembro, adotaram as 300 cartinhas enviadas por crianças da cidade. Cada cartinha, lida no ar pela rádio, continha o desejo de um presente especial. E para muitos, o sonho foi realizado.

Na noite da distribuição, o que se viu foi um verdadeiro cenário de felicidade. Bicicletas, materiais escolares, roupas, brinquedos e, claro, muitos chocolates, foram entregues pessoalmente pelo Papai Noel azul a mais de 300 crianças. A praça, tomada por famílias emocionadas, tornou-se um verdadeiro palco de alegria. A felicidade estava estampada no rosto de cada criança ao receber um presente que, para elas, representava mais do que um simples item: era a realização de um sonho. A magia do Natal também foi fortalecida pelo clima de solidariedade que permeou o evento. Cada presente entregue foi fruto do compromisso de pessoas e empresas que, com muito carinho, se uniram para garantir que as cartinhas de Natal não fossem apenas uma lista de desejos, mas uma realidade alcançada. O evento, além de promover um momento de felicidade, fortaleceu os laços de amizade e comunidade entre os participantes.

E como toda grande festa de Natal merece, a noite contou com apresentações musicais que encantaram o público presente. No palco da Praça do Imigrante, grandes nomes da música local, como o Grupo Hello, a Banda Aesa e o Musical Calmom, tomaram conta da celebração. Com apresentações animadas e de muita qualidade, cerca de 1.500 pessoas se reuniram para curtir os shows e continuar a festa.

O entusiasmo era visível em cada rosto: crianças, jovens, adultos e idosos, todos unidos pela energia positiva do evento. A noite de celebração e alegria se estendeu até tarde, com todos vibrando ao som das músicas que marcaram os corações de todos os presentes.

O 30º Natal da Criança Feliz não foi apenas mais uma edição de um evento tradicional; foi uma verdadeira demonstração de que, quando as pessoas se unem, transformam realidades. A ação da Rádio Província, que há três décadas realiza este evento, é um exemplo de como a solidariedade pode gerar um impacto duradouro e mudar a vida de muitas famílias. Comemorando 30 anos de história, o evento demonstrou que, mais do que oferecer presentes, o Natal da Criança Feliz promove a verdadeira mágica do Natal: a união, a compaixão e o amor ao próximo. As crianças que receberam seus presentes e as famílias que participaram dessa festa vibrante, certamente, levarão consigo não apenas os brinquedos, mas também a certeza de que, neste mundo ainda cheio de desafios, o espírito de solidariedade e a força da comunidade são capazes de criar momentos inesquecíveis de felicidade e harmonia.












(Fotos: Andre Eberhardt e Bruno Fornari)


■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Síntese Há 21 horas

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 41ª sessão, 38ª ordinária, realizada no dia 15 de dezembro de 2025

 Previsão do tempo para o fim de semana é de dias marcados por temperaturas elevadas, maior umidade do ar e aumento da nebulosidade (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 3 dias

Previsão é de temperaturas elevadas e de nebulosidade no fim de semana no Estado

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 51/2025

 (Foto: UFSM)
Inovação automotiva Há 1 semana

Estudante de São Borja desenvolve 1º carro brasileiro com combustão interna a hidrogênio

Projeto criado na UFSM converteu um Fiat Siena para usar hidrogênio e alcançar emissões quase nulas, tendo água como subproduto.

 (Foto: Reprodução)
Assistência social Há 1 semana

Derrubadas garante R$ 100 mil para compra de equipamentos na Assistência Social

Recurso será usado para qualificar a estrutura do CRAS e ampliar a capacidade de atendimento a cerca de 100 famílias.

 No domingo (14/12), o sol deve predominar em todo o território gaúcho (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 1 semana

Previsão é de sol e de chuvas isoladas para a próxima semana no RS

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 50/2025

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
31° Sensação
2.26 km/h Vento
73% Umidade
100% (20.08mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quarta
24° 20°
Quinta
24° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
31° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 12 minutos

Moraes autoriza internação de Bolsonaro para realização de cirurgia
Geral Há 12 minutos

PRF reforça fiscalização em rodovias federais na Operação Natal
Tentado Há 24 minutos

Brigada Militar e SAMU atendem ocorrência de tentativa de homicídio em Miraguaí
Senado Federal Há 32 minutos

Vetada regulação de símbolo de acessibilidade para visão monocular
Justiça Há 32 minutos

PGR envia ao Supremo parecer favorável à cirurgia de Bolsonaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 -0,98%
Euro
R$ 6,52 -0,78%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,006,07 -1,14%
Ibovespa
160,353,40 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6909 (22/12/25)
09
25
57
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3569 (22/12/25)
01
02
03
04
05
06
08
10
14
15
17
18
19
20
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias