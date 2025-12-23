Terça, 23 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Encontrado corpo de idoso desaparecido em enxurrada em Petrópolis

Fato ocorreu no último dia 17

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/12/2025 às 11h39

Foi encontrado o corpo de Mauro Oliveira França, de 68 anos, desaparecido na enxurrada que levou seu carro no temporal em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, registrado na quarta-feira (17).

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) localizou, na tarde desta segunda-feira (22), o corpo no Rio Piabanha, na região de Itaipava, distrito de Petrópolis.

A corporação informa que estava empenhada nas buscas pelo homem que estava em um carro arrastado pela forte correnteza. O veículo chegou a ser localizado, sem ocupantes, pelos militares. Quatro unidades operacionais, mergulhadores, embarcações e drones com câmeras térmicas foram empenhados na operação, que percorreu os 36 quilômetros do curso do rio, entre a Ponte de Nogueira e a Barragem Alberto Torres.

A Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Transportes (CPTrans), onde Mauro era servidor, lamentaram sua morte.

“Servidor concursado desde 1995, Mauro dedicou cerca de 30 anos à CPTrans, atuando em diferentes setores com compromisso, ética e sensibilidade, sendo especialmente reconhecido pelo atendimento ao público”, diz a nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
31° Sensação
2.26 km/h Vento
73% Umidade
100% (20.08mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quarta
24° 20°
Quinta
24° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
31° 18°
