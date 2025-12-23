Terça, 23 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Tenente Portela terá atendimento em turno da manhã nas vésperas de Natal e Ano Novo

Em Tenente Portela, o atendimento ao público ocorrerá em turno apenas pela manhã nos dias 24 e 31 de dezembro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações AMUCELEIRO
23/12/2025 às 11h02 Atualizada em 23/12/2025 às 11h25
Tenente Portela terá atendimento em turno da manhã nas vésperas de Natal e Ano Novo
(Foto: Diones Roberto Becker)

A Amuceleiro divulgou o levantamento sobre o expediente das prefeituras da Região Celeiro neste fim de ano.
Em Tenente Portela, o atendimento ao público ocorrerá em turno apenas pela manhã nos dias 24 e 31 de dezembro.

Já na sexta-feira, 26 de dezembro, o município adota ponto facultativo. A mesma medida de ponto facultativo será aplicada na sexta-feira, 2 de janeiro. A orientação é para que a população se organize para buscar serviços fora dessas datas.

Na região, as 21 prefeituras terão turno único nas vésperas de Natal e Ano Novo.

Atenderão somente pela manhã ou até às 13 horas, municípios como Barra do Guarita, Bom Progresso, Campo Novo, Chiapetta, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Inhacorá, Miraguaí, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova, Tiradentes do Sul, Três Passos e Vista Gaúcha.

No dia 26 de dezembro, 14 municípios decretaram ponto facultativo, entre eles Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Coronel Bicaco, Derrubadas, Humaitá, Inhacorá, Miraguaí, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova e Tenente Portela.

Outros cinco municípios — Crissiumal, Esperança do Sul, Santo Augusto, Tiradentes do Sul e Vista Gaúcha — retomam o expediente normal.

Redentora e Três Passos funcionam em turno único. No dia 2 de janeiro, 12 prefeituras adotam ponto facultativo.
Outras sete mantêm expediente normal, uma atende só pela manhã e uma em turno único até às 13h.
A Amuceleiro recomenda atenção aos horários para evitar transtornos à população.






* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
