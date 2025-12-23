Tenente Portela terá atendimento em turno da manhã nas vésperas de Natal e Ano Novo

A Amuceleiro divulgou o levantamento sobre o expediente das prefeituras da Região Celeiro neste fim de ano.

Em Tenente Portela, o atendimento ao público ocorrerá em turno apenas pela manhã nos dias 24 e 31 de dezembro.

Já na sexta-feira, 26 de dezembro, o município adota ponto facultativo. A mesma medida de ponto facultativo será aplicada na sexta-feira, 2 de janeiro. A orientação é para que a população se organize para buscar serviços fora dessas datas.

Na região, as 21 prefeituras terão turno único nas vésperas de Natal e Ano Novo.

Atenderão somente pela manhã ou até às 13 horas, municípios como Barra do Guarita, Bom Progresso, Campo Novo, Chiapetta, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Inhacorá, Miraguaí, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova, Tiradentes do Sul, Três Passos e Vista Gaúcha.

No dia 26 de dezembro, 14 municípios decretaram ponto facultativo, entre eles Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Coronel Bicaco, Derrubadas, Humaitá, Inhacorá, Miraguaí, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova e Tenente Portela.

Outros cinco municípios — Crissiumal, Esperança do Sul, Santo Augusto, Tiradentes do Sul e Vista Gaúcha — retomam o expediente normal.

Já Redentora e Três Passos funcionam em turno único. No dia 2 de janeiro, 12 prefeituras adotam ponto facultativo.

Outras sete mantêm expediente normal, uma atende só pela manhã e uma em turno único até às 13h.

A Amuceleiro recomenda atenção aos horários para evitar transtornos à população.















