Primeira unidade do Tudo Fácil no interior do Estado completa quatro anos em Lajeado

Serviços relacionados ao IGP e ao DetranRS são os mais procurados na unidade, além da entrega de documentos -Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

A primeira unidade da rede Tudo Fácil instalada no interior do Estado completou, na terça-feira (23/12), quatro anos de funcionamento em Lajeado, registrando 143.728 atendimentos acumulados desde o início das atividades. Os dados constam em relatório do governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Desde o início da operação, a unidade localizada no Shopping Lajeado (BR-386, km 346, bairro São Cristóvão) apresentou crescimento contínuo no volume de serviços prestados. No primeiro ano, foram realizados 9.864 atendimentos. Em 2023, o número passou para 27.950, avançou para 51.306 em 2024 e alcançou 54.608 atendimentos em 2025.

Entre 2022 e 2025, o Instituto Geral de Perícias (IGP) concentrou o maior volume de atendimentos, com 53.685 registros, seguido pela entrega de documentos, com 40.464 atendimentos, e pelo DetranRS, com 22.684. Esses três serviços responderam pela maior parte do fluxo da unidade no período analisado.

Também tiveram participação relevante os atendimentos do Procon, da Fgtas/Sine, do IPE Saúde e da emissão de CPF, além de serviços vinculados à Corsan, IPE Previdência e órgãos municipais.

Atuação regional

Inaugurada em 2021, a unidade Tudo Fácil Lajeado foi a primeira central instalada no interior do Rio Grande do Sul. A agência atende não apenas a população do município, mas também usuários do Vale do Taquari e regiões próximas, funcionando como ponto de referência para o acesso a serviços públicos estaduais.

A operação da unidade é vinculada ao governo do Estado, sob a gestão da SPGG, integrando o processo de interiorização e ampliação da rede Tudo Fácil.

Rede Tudo Fácil

Instituído em 1998, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social. A rede possui atualmente dez unidades em funcionamento e segue em processo de expansão, com novas centrais em implantação nos municípios de Canoas, Uruguaiana e Tramandaí.

Além da estrutura instalada em Lajeado, o programa está presente em Porto Alegre, com unidades no Centro, na Zona Norte e na Zona Sul, e também nos municípios de Caxias do Sul, Gravataí, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria.

A rede conta ainda com uma unidade móvel, que percorre diferentes regiões do Estado para aproximar os serviços públicos da população. Entre os dias 5 e 16 de janeiro, a unidade móvel estará em Tramandaí, reforçando o atendimento durante o período de maior fluxo no litoral.

Texto: Marcelo Bergter/Ascom SPGG