Mesa diretora de 2026 é definida na Câmara Municipal de Vista Gaúcha

A Câmara Municipal de Vereadores de Vista Gaúcha definiu a mesa diretora que estará à frente do Legislativo municipal durante o ano de 2026. A nova composição será responsável pela condução administrativa, organização das sessões e representação institucional da Casa.

O vereador Rudinei Monteiro foi escolhido para presidir a Câmara de Vista Gaúcha no próximo ano. Ao seu lado, Vilmar Tirloni seguirá exercendo a função de vice-presidente. A secretaria ficará sob responsabilidade de Elenir Franceschi, enquanto Delma Martins Groli assumirá o cargo de vice-secretária.

A mesa diretora desempenha papel essencial no andamento dos trabalhos legislativos, garantindo o funcionamento interno da Câmara e o encaminhamento das matérias de interesse da comunidade de Vista Gaúcha ao longo do próximo ano.









