Terça, 23 de Dezembro de 2025
Mesa diretora de 2026 é definida na Câmara Municipal de Vista Gaúcha

Nova composição irá conduzir os trabalhos do Legislativo municipal no próximo ano

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
23/12/2025 às 10h22
Mesa diretora de 2026 é definida na Câmara Municipal de Vista Gaúcha
(Foto: ASCOM de Vista Gaúcha)

A Câmara Municipal de Vereadores de Vista Gaúcha definiu a mesa diretora que estará à frente do Legislativo municipal durante o ano de 2026. A nova composição será responsável pela condução administrativa, organização das sessões e representação institucional da Casa.

O vereador Rudinei Monteiro foi escolhido para presidir a Câmara de Vista Gaúcha no próximo ano. Ao seu lado, Vilmar Tirloni seguirá exercendo a função de vice-presidente. A secretaria ficará sob responsabilidade de Elenir Franceschi, enquanto Delma Martins Groli assumirá o cargo de vice-secretária.

A mesa diretora desempenha papel essencial no andamento dos trabalhos legislativos, garantindo o funcionamento interno da Câmara e o encaminhamento das matérias de interesse da comunidade de Vista Gaúcha ao longo do próximo ano.



© Marcelo Camargo/Agência Brasil
