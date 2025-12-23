Incêndio em cadeia indígena de Nonoai deixa duas vítimas fatais

Foi confirmada a morte de Josué da Silva Gonçalves, segunda vítima do incêndio ocorrido na cadeia indígena da aldeia de Nonoai, no Norte do Rio Grande do Sul.

Ele estava internado desde o domingo (21), após o fogo atingir a cela onde quatro indígenas estavam detidos.



Apesar do atendimento médico, Josué não resistiu às complicações decorrentes do incêndio.

A primeira vítima fatal foi Itacir dos Santos, de 27 anos, que morreu ainda no local.

Outros dois indígenas que estavam na cela conseguiram sobreviver.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado na cela ocupada por Itacir.

As causas do fogo ainda não foram esclarecidas, a Polícia Federal investiga o caso para apurar as circunstâncias.

Também serão analisadas possíveis responsabilidades pelo ocorrido.

A Brigada Militar informou que a cadeia é administrada pelas lideranças indígenas, o sistema segue regras internas da própria comunidade.

A BM destacou que as prisões fazem parte de costumes culturais da aldeia.









