Incêndio em cadeia indígena de Nonoai deixa duas vítimas fatais

As causas do fogo ainda não foram esclarecidas. A Polícia Federal investiga o caso para apurar as circunstâncias.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações RS Agora
23/12/2025 às 10h15
Incêndio em cadeia indígena de Nonoai deixa duas vítimas fatais
(Foto: Divulgação)

Foi confirmada a morte de Josué da Silva Gonçalves, segunda vítima do incêndio ocorrido na cadeia indígena da aldeia de Nonoai, no Norte do Rio Grande do Sul.
Ele estava internado desde o domingo (21), após o fogo atingir a cela onde quatro indígenas estavam detidos.

Apesar do atendimento médico, Josué não resistiu às complicações decorrentes do incêndio.
A primeira vítima fatal foi Itacir dos Santos, de 27 anos, que morreu ainda no local.
Outros dois indígenas que estavam na cela conseguiram sobreviver.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado na cela ocupada por Itacir.
As causas do fogo ainda não foram esclarecidas, a Polícia Federal investiga o caso para apurar as circunstâncias.
Também serão analisadas possíveis responsabilidades pelo ocorrido.
A Brigada Militar informou que a cadeia é administrada pelas lideranças indígenas, o sistema segue regras internas da própria comunidade.
A BM destacou que as prisões fazem parte de costumes culturais da aldeia.



© Marcelo Camargo/Agência Brasil
DENGUE
