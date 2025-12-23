Terça, 23 de Dezembro de 2025
Prazo para pagamento antecipado do IPVA 2026 termina na próxima terça-feira (30)

O prazo para aproveitar os descontos do IPVA 2026 está chegando ao fim. Quem quitar o imposto até 30 de dezembro garante 3% de dedução pela antecip...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/12/2025 às 09h17
Prazo para pagamento antecipado do IPVA 2026 termina na próxima terça-feira (30)
-

O prazo para aproveitar os descontos do IPVA 2026 está chegando ao fim. Quem quitar o imposto até 30 de dezembro garante 3% de dedução pela antecipação e evita a atualização pela variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF/RS), estimada em 4,43%, o que representa uma redução potencial de mais de 7%. Somando os benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão, o abatimento pode chegar a 25,69% sobre o valor total do tributo.

Além do pagamento antecipado, o IPVA 2026 oferece parcelamento em até seis vezes sem juros, desde que a primeira parcela seja quitada até 30 de janeiro de 2026. A opção de aderir ao parcelamento só estará disponível a partir de janeiro. Quem optar por pagar em janeiro, fevereiro ou março também terá descontos progressivos de 3%, 2% e 1%, respectivamente. Somando os benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão, os descontos máximos podem chegar a 22,40% em janeiro, 21,60% em fevereiro e 20,80% em março.

Bom Motorista

O benefício do Bom Motorista premia quem dirige com responsabilidade. Os descontos variam conforme o período sem infrações:

  • 15%: sem multas entre 01/11/2022 e 31/10/2025
  • 10%: sem multas desde 01/11/2023
  • 5%: sem multas desde 01/11/2024

Em 2026, 920 mil veículos terão direito ao desconto máximo, somando R$ 235 milhões em deduções.

Bom Cidadão

O programa valoriza quem pede nota fiscal com CPF. Os descontos são:

  • 5%: para quem acumula 150 notas ou mais
  • 3%: entre 100 e 149 notas
  • 1%: entre 51 e 99 notas

Neste ano, o Bom Cidadão bateu recorde: são 908 mil veículos contemplados, totalizando R$ 93 milhões em deduções. Ao todo, 39% da frota tributável terá direito ao benefício.

-
-

Atenção à consulta do valor do IPVA e aos dados do beneficiário

Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR Code é necessário acessar o site , usando a autenticação pelo login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. É importante também que os motoristas estejam atentos ao beneficiário do PIX. Antes de efetuar o pagamento, é importante verificar as informações do destinatário, que são as seguintes:

  • Nome: IPVA SEFAZ/RS
  • CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81
  • Instituição: Bco do Estado do RS S.A
  • Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030080

Outras informações no site da Receita Estadual .

Sobre o IPVA 2026

  • Quem paga IPVA?
    • Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2007, exceto os isentos em lei.

  • Como pagar?
    • Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.

  • Onde consultar o valor do IPVA e gerar o QR Code?
  • Atenção a golpes:
    • antes de efetuar o pagamento, verifique as informações do destinatário.

  • Onde pagar?
    • Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. Opção de PIX disponível em mais de 760 instituições.

  • Alíquotas do IPVA 2026
    • 3%– automóveis e camionetas
    • 2%– motocicletas
    • 1%– caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
