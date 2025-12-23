Prazo para pagamento antecipado do IPVA 2026 termina na próxima terça-feira (30)

O prazo para aproveitar os descontos do IPVA 2026 está chegando ao fim. Quem quitar o imposto até 30 de dezembro garante 3% de dedução pela antecipação e evita a atualização pela variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF/RS), estimada em 4,43%, o que representa uma redução potencial de mais de 7%. Somando os benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão, o abatimento pode chegar a 25,69% sobre o valor total do tributo.
Além do pagamento antecipado, o IPVA 2026 oferece parcelamento em até seis vezes sem juros, desde que a primeira parcela seja quitada até 30 de janeiro de 2026. A opção de aderir ao parcelamento só estará disponível a partir de janeiro. Quem optar por pagar em janeiro, fevereiro ou março também terá descontos progressivos de 3%, 2% e 1%, respectivamente. Somando os benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão, os descontos máximos podem chegar a 22,40% em janeiro, 21,60% em fevereiro e 20,80% em março.
Bom Motorista
O benefício do Bom Motorista premia quem dirige com responsabilidade. Os descontos variam conforme o período sem infrações:
Em 2026, 920 mil veículos terão direito ao desconto máximo, somando R$ 235 milhões em deduções.
Bom Cidadão
O programa valoriza quem pede nota fiscal com CPF. Os descontos são:
Neste ano, o Bom Cidadão bateu recorde: são 908 mil veículos contemplados, totalizando R$ 93 milhões em deduções. Ao todo, 39% da frota tributável terá direito ao benefício.
Atenção à consulta do valor do IPVA e aos dados do beneficiário
Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR Code é necessário acessar o site , usando a autenticação pelo login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. É importante também que os motoristas estejam atentos ao beneficiário do PIX. Antes de efetuar o pagamento, é importante verificar as informações do destinatário, que são as seguintes:
Outras informações no site da Receita Estadual .
Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom