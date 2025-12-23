Prazo para pagamento antecipado do IPVA 2026 termina na próxima terça-feira (30)

O prazo para aproveitar os descontos do IPVA 2026 está chegando ao fim. Quem quitar o imposto até 30 de dezembro garante 3% de dedução pela antecipação e evita a atualização pela variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF/RS), estimada em 4,43%, o que representa uma redução potencial de mais de 7%. Somando os benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão, o abatimento pode chegar a 25,69% sobre o valor total do tributo.

Além do pagamento antecipado, o IPVA 2026 oferece parcelamento em até seis vezes sem juros, desde que a primeira parcela seja quitada até 30 de janeiro de 2026. A opção de aderir ao parcelamento só estará disponível a partir de janeiro. Quem optar por pagar em janeiro, fevereiro ou março também terá descontos progressivos de 3%, 2% e 1%, respectivamente. Somando os benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão, os descontos máximos podem chegar a 22,40% em janeiro, 21,60% em fevereiro e 20,80% em março.

Bom Motorista

O benefício do Bom Motorista premia quem dirige com responsabilidade. Os descontos variam conforme o período sem infrações:

15% : sem multas entre 01/11/2022 e 31/10/2025

: sem multas entre 01/11/2022 e 31/10/2025 10% : sem multas desde 01/11/2023

: sem multas desde 01/11/2023 5%: sem multas desde 01/11/2024

Em 2026, 920 mil veículos terão direito ao desconto máximo, somando R$ 235 milhões em deduções.

Bom Cidadão

O programa valoriza quem pede nota fiscal com CPF. Os descontos são:

5% : para quem acumula 150 notas ou mais

: para quem acumula 150 notas ou mais 3% : entre 100 e 149 notas

: entre 100 e 149 notas 1%: entre 51 e 99 notas

Neste ano, o Bom Cidadão bateu recorde: são 908 mil veículos contemplados, totalizando R$ 93 milhões em deduções. Ao todo, 39% da frota tributável terá direito ao benefício.

-

Atenção à consulta do valor do IPVA e aos dados do beneficiário

Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR Code é necessário acessar o site , usando a autenticação pelo login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. É importante também que os motoristas estejam atentos ao beneficiário do PIX. Antes de efetuar o pagamento, é importante verificar as informações do destinatário, que são as seguintes:

Nome: IPVA SEFAZ/RS

IPVA SEFAZ/RS CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

87.958.674/0001-81 Instituição: Bco do Estado do RS S.A

Bco do Estado do RS S.A Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030080

Outras informações no site da Receita Estadual .

Sobre o IPVA 2026

Quem paga IPVA? Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2007, exceto os isentos em lei.





Como pagar? Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.





Onde consultar o valor do IPVA e gerar o QR Code? App Store e Google Play, ou no site da No aplicativo IPVA RS, disponível naou no site da Receita Estadual .





Atenção a golpes : antes de efetuar o pagamento, verifique as informações do destinatário.





Onde pagar? Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. Opção de PIX disponível em mais de 760 instituições.





Alíquotas do IPVA 2026 3% – automóveis e camionetas 2% – motocicletas 1% – caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação





