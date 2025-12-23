Terça, 23 de Dezembro de 2025
Eve, da Embraer, faz primeiro voo do protótipo de "carro voador"

Voo inaugural não teve tripulação e ocorreu no interior de São Paulo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/12/2025 às 00h17

A Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer, realizou em Gavião Peixoto, no interior paulista, o primeiro voo do protótipo em escala real de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) . O voo, não tripulado, ocorreu na última sexta-feira (19) .

De acordo com a empresa, foram testados com sucesso a integração de sistemas essenciais da aeronave, como o conceito de fly-by-wire (sistema de controle de voo por computador) de quinta geração e os rotores dedicados exclusivamente ao voo vertical.

No voo, a aeronave fez o chamado hover flight, quando o equipamento permanece imóvel no ar sobre um ponto fixo no solo, mantendo altitude e posição constantes, exigindo precisão de controle para equilibrar sustentação e peso.

A partir de agora, a Eve irá expandir gradualmente os testes até atingir, com a aeronave, voos totalmente sustentados pelas asas (wingborne flight) durante o ano de 2026 .

“O protótipo se comportou exatamente como previsto pelos nossos modelos. Com estes dados, ampliaremos o envelope da aeronave e avançaremos para o voo de transição sustentado pelas asas de maneira disciplinada, aumentando para centenas de voos ao longo de 2026 e construindo o conhecimento necessário para a certificação de tipo”, destacou o Chief Technology Officer da Eve, Luiz Valentini.

De acordo com o Chief Product Officer da empresa, Jorge Bittercourt, o voo mostra confiabilidade, eficiência e simplicidade da aeronave.

“Validamos elementos críticos, desde nossa arquitetura de rotores sustentadores até a mecânica de voo da aeronave, e agora seguimos para a fase de testes em voo com foco em evoluir a maturidade do produto”.

Financiamento

O projeto da aeronave conta com o financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), agência de fomento à inovação do governo federal, no âmbito da chamada Mais Inovação Brasil – Aviação Sustentável, e já recebeu cerca de R$ 37 milhões em subvenção econômica.

De acordo com o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, o projeto posiciona o Brasil na vanguarda da mobilidade aérea urbana. “Este voo inaugural materializa a estratégia brasileira de liderar a transição global para a aviação sustentável, com tecnologias de fronteira como propulsão elétrica e inteligência artificial”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Governo do Rio apresenta ao STF plano para combater crime organizado

Estratégia prevê policiamento aliado a ações de desenvolvimento
Geral Há 12 horas

Lançamento de foguete em Alcântara é adiado para 22h

Novo adiamento foi por causa da chuva

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 14 horas

Governo autoriza nomeação de 249 servidores na PF e MCTI

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda

 Balanço de 2025 demonstra crescimento histórico nos investimentos em estradas, ligações e acessos -Foto: Divulgação/Ascom Selt
Estradas Há 15 horas

Governo Leite investe R$ 3,5 bilhões em estradas em 2025

O governo Leite realizou investimentos históricos em estradas, em 2025. No ano – por meio da Secretaria de Logística e Transportes e do Departament...

 Serviços vinculados ao Instituto-Geral de Perícias e à entrega de documentos concentram a maior parte da demanda da unidade -Foto: Laiz Flores/Ascom SPGG
Planejamento Há 15 horas

Agência do Tudo Fácil em Passo Fundo completa três anos de funcionamento

O Tudo Fácil de Passo Fundo completou na segunda-feira (22/12) três anos de operação na região Norte do Estado. Desde a inauguração, em 2022, o esp...

Justiça Há 5 horas

Toffoli prorroga medidas que mantém RJ no regime de recuperação fiscal
Economia Há 5 horas

Voos no Santos Dumont serão ampliados em 2026, diz ministro
Geral Há 5 horas

Justiça Há 7 horas

MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem
Justiça Há 8 horas

Mendes diz não ser contra código de conduta, mas defende debate no STF

