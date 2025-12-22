Terça, 23 de Dezembro de 2025
Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 41ª sessão, 38ª ordinária, realizada no dia 15 de dezembro de 2025

Por: Editoria Local Fonte: Câmara de Vereadores
22/12/2025 às 18h17
Síntese da 41ª sessão, 38ª ordinária, realizada no dia 15 de dezembro de 2025

Síntese da 41ª sessão, 38ª ordinária, realizada no dia 15 de dezembro de 2025

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 41ª sessão, 38ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas e aprovadas:

- Proposição n° 050/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque: Indica ao chefe do Poder Executivo que encaminhe a esta Casa Legislativa, Projeto de Lei incluindo, na Lei Orçamentária Anual de 2026, ação específica, dentro do orçamento municipal, prevendo recursos destinados ao custeio de 100% das despesas com o transporte dos trabalhadores residentes em Coronel Bicaco/RS que se deslocam diariamente ao frigorífico Mais Frango, no Município de Miraguaí/RS.

- Proposição n° 051/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque: Que o Poder Executivo providencie a instalação de uma máquina de aquecimento de água para chimarrão na Praça Municipal de Coronel Bicaco.

- Proposição n° 052/2025, do vereador Luiz Flávio Rangel: Que o Poder Executivo faça um estudo técnico para que o Município proporcione desconto ou isenção de IPTU para munícipes que tem calçadas com acessibilidade.

- Projeto de Lei nº 085/2025, do Executivo: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Coronel Bicaco para o exercício financeiro de 2026.

 

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 16 de dezembro de 2025.

Anderson Monteiro Poleze - Diretor Geral

 

