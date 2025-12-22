Terça, 23 de Dezembro de 2025
Lançamento de foguete em Alcântara é adiado para 22h

Novo adiamento foi por causa da chuva

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/12/2025 às 17h16

O lançamento do foguete Hanbit-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, foi adiado das 15h45 para as 22h desta segunda-feira (22), o último dia, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), da janela de lançamento.

A alteração no horário, segundo a Innospace, ocorreu devido a questões meteorológicas. “Caso as operações seguissem conforme o horário originalmente planejado, haveria uma alta probabilidade de o veículo de lançamento ficar exposto à chuva durante o abastecimento de propelente”, explicou a empresa, em nota.

Trata-se do primeiro lançamento comercial de um veículo espacial a partir do território brasileiro.

Inicialmente, o lançamento estava previsto para ocorrer na quarta-feira (17). No entanto, durante a etapa final de averiguação dos sistemas, foi detectada uma anomalia em parte do sistema de refrigeração do oxidante do combustível. Na sexta-feira (19), houve nova tentativa, mas a operação foi interrompida novamente em razão do funcionamento anormal de uma válvula de ventilação, instalada no tanque de metano líquido do segundo estágio do veículo.

No início da tarde desta segunda-feira, a FAB, que coordena a operação de lançamento, informou que reiniciou a sequência de testes para o lançamento do foguete Hanbit-Nano.

O veículo espacial, que tem 21,8 metros de comprimento, 1,4 metros de diâmetro e 20 toneladas, levará satélites para a órbita baixa da Terra (LEO), a uma altitude de aproximadamente 300 km e inclinação de 40 graus.

Um total de oito cargas úteis estão dentro da coifa na parte superior do veículo de lançamento: cinco pequenos satélites para colocação em órbita e três dispositivos experimentais, desenvolvidos por instituições e empresas do Brasil e da Índia.

A operação de lançamento, que é coordenada pela FAB, será transmitida ao vivo pelo canal da empresa sul-coreana Innospace.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
 Balanço de 2025 demonstra crescimento histórico nos investimentos em estradas, ligações e acessos
 Serviços vinculados ao Instituto-Geral de Perícias e à entrega de documentos concentram a maior parte da demanda da unidade
