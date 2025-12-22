Segunda, 22 de Dezembro de 2025
Retrospectiva 2025: Secretaria da Agricultura e Pecuária encerra o ano com avanços em programas estruturantes e recordes no agronegócio catarinense

Foto: Leo Munhoz/Secom GOVSCA Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) encerra 2025 com um conjunto de ações que reforçam a competitiv...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
22/12/2025 às 14h43
A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) encerra 2025 com um conjunto de ações que reforçam a competitividade, fortalecem a agricultura familiar, ampliam a proteção sanitária e promovem maior inovação e sustentabilidade no campo. O ano foi marcado pelo avanço do SC Rural 2 e aprovação do Coopera Agro SC. Foram executados mais de R$ 503,5 milhões no ano (dados atualizados até 12 de dezembro de 2025) em ações, programas e convênios, alcançando mais de 87,2 mil contratos firmados para apoiar os produtores.

Neste ano, Santa Catarina registrou produção recorde de grãos na safra 2024/25. Conforme o levantamento realizado pelo Observatório do Agro Catarinense, o crescimento no volume total foi de 20,7% em comparação ao ciclo 2023/24. O desempenho das exportações catarinenses de carnes mais uma vez se destacou, com resultados recordes.  No acumulado de janeiro a novembro deste ano, Santa Catarina exportou 1,83 milhão de toneladas de carnes (frango, suínos, perus, patos, marrecos, bovinos e outras), com receitas de US$ 4,07 bilhões. Esses valores representam os melhores resultados da série histórica, que iniciou em 1997.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, destaca que este ano foi marcado por grandes entregas e preparação para um novo ciclo de investimentos. “Foi um ano ímpar para agricultura de Santa Catarina, batemos recordes na produção de grãos e na exportação de proteína animal. Conforme ainda orientou o governador Jorginho Mello, também foi um ano em que o Estado mais investiu na agricultura, por meio dos programas de fomento e crédito, subsidiando juros e ampliando ações estruturantes. Em 2026 iniciaremos com novos programas, tendo a exemplo o SC Rural 2 e o Coopera Agro SC”, destaca o secretário Chiodini. As ações e programas são integrados entre a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e suas empresas vinculadas: Epagri, Cidasc e Ceasa/SC.

Novos projetos e programas

Entre as iniciativas estruturantes está o Projeto SC Rural 2, que está em fase final de tramitação. São US$ 150 milhões, financiamento de US$ 120 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com uma contrapartida de US$ 30 milhões do Governo do Estado. A meta é promover o aumento da renda, da competitividade e o enfrentamento de eventos extremos, por meio da inovação tecnológica e da melhoria na prestação dos serviços públicos.

O Programa Coopera Agro SC está se tornando realidade, prevê até R$ 1 bilhão em 10 linhas de crédito para fortalecer cooperativas, agroindústrias e produtores integrados, com juros próximos de 9% ao ano e prazo total de 10 anos.

Na área de defesa agropecuária, a Sape publicou a Portaria nº 50/2025, que estabelece diretrizes para a biosseguridade na suinocultura tecnificada, construída em parceria com a Cidasc e instituições do setor. A normativa é acompanhada do novo Programa de Apoio às Medidas de Biosseguridade, que possibilita financiamentos de até R$ 70 mil por produtor, reforçando o padrão sanitário catarinense. Também foi publicada a Portaria Sape nº 63/2025, que define as condições para a autorização excepcional de plantio de soja no território catarinense, reforçando o compromisso de Santa Catarina com a segurança fitossanitária, a inovação e a adaptação do setor produtivo diante dos impactos das mudanças climáticas.

Em 2025 foi realizado o lançamento do Inventário e Mapeamento de Florestas Plantadas, desenvolvido em parceria com o CAV/Udesc. O estudo identificou mais de 950 mil hectares de florestas dePinuseEucalyptus, representando cerca de 10% do território estadual, confirmando Santa Catarina como referência nacional no setor florestal.

Respostas Rápidas

A Sape e a Cidasc atuaram rapidamente diante do foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade no Rio Grande do Sul (já erradicado), intensificando o controle de fronteiras, a fiscalização e o monitoramento. Graças ao esforço conjunto, Santa Catarina segue sem registros da doença na produção comercial.

A produção de maçã em São Joaquim, afetada por granizo, também teve apoio emergencial. O município  recebeu a autorização de recursos para implantação do Sistema Antigranizo e do Recupera Maçã SC, que garante apoio às famílias produtoras, permitindo financiamentos de até R$ 100 mil, sem juros, com pagamento em cinco anos e desconto de 30% para quitação no prazo. Essa medida é essencial para reposição de mudas e reconstrução de estruturas como telas antigranizo.

O Sistema Antigranizo está sendo ampliado no Estado, estando presente em 13 municípios. A tecnologia reduz o impacto das tempestades ao fragmentar o granizo antes de atingir o solo, protegendo lavouras e garantindo maior estabilidade produtiva.

Em tramitação

Está em tramitação o projeto Sinal Bom, voltado à conectividade rural, inclui a instalação de 688 novas ERBs 4G ou superior e o estímulo ao compartilhamento de postes para ampliação da fibra óptica. O projeto Endereço Certo Rural SC também criará uma plataforma completa de geoprocessamento, com endereçamento de 300 mil matrículas rurais e mapeamento de 35 mil km de estradas.

Apoio ao produtor

A Sape encerra o ano registrando um dos maiores volumes de investimentos dos últimos anos, com aplicação de recursos do Estado e por meio de parcerias e convênios (informações totalizadas até 12 de dezembro de 2025). Por meio do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), foram aplicados R$ 256,8 milhões, beneficiando 23.211 produtores em programas como Reconstrói, Água no Campo SC, Financia Agro SC, Jovens e Mulheres em Ação, Safra Garantida, entre outros. No programa Terra Boa, foram investidos R$ 114 milhões, atendendo 63.515 produtores com ações voltadas à oferta de insumos e à diversificação produtiva.

O Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa) destinou R$ 17,5 milhões em indenizações a 495 produtores pelo abate sanitário de animais doentes, garantindo a continuidade da produção de carne e leite no estado, preservando a sanidade do rebanho e a saúde pública.

Na área do Crédito Fundiário e Sucessão Rural, pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) foram aplicados R$ 16,2 milhões, beneficiando 65 produtores, totalizando 452 hectares financiados. Os financiamentos  pelo Programa Fundo de Terras de Santa Catarina (Funter), somam R$ 715 mil. Foram atendidos por ambos os programas 31 municípios.

Convênios 

Neste ano, os convênios do Governo do Estado totalizaram mais de R$ 84,8 milhões, beneficiando 133 municípios, com repasse de recursos para equipamentos, eventos agropecuários e sistema antigranizo. Também foram entregues 280 equipamentos agrícolas, em convênios com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), provenientes de Emendas Federais e 40 equipamentos agrícolas de Emendas Estaduais. São 320 equipamentos agrícolas, que atenderam 120 municípios, totalizando R$ 13,6 milhões em recursos parlamentares.

Parcerias

Neste ano também foi realizada a 1ª edição do Floripa Rural 2025 e a Sape foi uma das coordenadoras dessa programação inédita. O evento criou um percurso integrando instituições do setor agropecuário localizadas no bairro Itacorubi, ao longo da Rodovia Admar Gonzaga. Também foi parceira no X Workshop Catarinense de Indicação Geográfica e IX Mostra de Produtos Tradicionais.

O Projeto “Hortas do Saber Cultivando Conhecimento e Sustentabilidade”, está sendo realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. A Sape destinou cerca de 60 mil pacotes de sementes de hortaliças às escolas municipais.

O  Projeto “Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovinocultura em Santa Catarina”, está sendo desenvolvido para  fortalecer a produção, a industrialização e o apoio ao setor. Serão aplicados R$ 6 milhões, sendo R$ 1,5 milhão da Sape, R$ 1,5 milhão do Sebrae e R$ 3 milhões da Faesc/Senar através da ATeG ovinocaprinocultura.

Mais informações:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393

