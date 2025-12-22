Segunda, 22 de Dezembro de 2025
21°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite investe R$ 3,5 bilhões em estradas em 2025

O governo Leite realizou investimentos históricos em estradas, em 2025. No ano – por meio da Secretaria de Logística e Transportes e do Departament...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/12/2025 às 13h42
Governo Leite investe R$ 3,5 bilhões em estradas em 2025
Balanço de 2025 demonstra crescimento histórico nos investimentos em estradas, ligações e acessos -Foto: Divulgação/Ascom Selt

O governo Leite realizou investimentos históricos em estradas, em 2025. No ano – por meio da Secretaria de Logística e Transportes e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – a aplicação de recursos está atingindo R$ 3,5 bilhões para viabilizar a manutenção, a recuperação e a qualificação de rodovias em diversas regiões. O Rio Grande do Sul está diferente.

Esse montante histórico representa o total de 23 vezes mais em relação aos R$ 150 milhões que o governo investia anualmente por intermédio do Daer na década passada, simbolizando o compromisso efetivo da atual gestão para tornar o estado mais forte, resiliente, competitivo e preparado para o futuro.

Mais de R$ 5 bi em dois anos

Se o aporte financeiro destinado para a infraestrutura viária em 2025 for somado com os investimentos de 2024, estão sendo aplicados o total de 5,2 bilhões para promover essas obras estratégicas nos dois últimos anos, contribuindo para potencializar a economia e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Conforme o secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costella, o volume dos serviços executados nas rodovias gaúchas gera um impacto positivo no dia a dia da população. “A pavimentação de uma estrada possui um significado muito além do asfalto, em si. Afinal, um trecho em boas condições de trafegabilidade não apenas promove a integração das comunidades, estimula negócios e fortalece a geração de empregos, como também pavimenta sonhos. E nada é mais gratificante do que melhorar a vida e a autoestima das pessoas”, frisou o titular da pasta.

Para o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, o investimento de R$ 3,5 bilhões aplicado nesse ano, além de expressivo, reforça o comprometimento da autarquia para articular um conjunto de ações estipuladas desde a fiscalização, o andamento e a conclusão dos trabalhos. “Rodovias pavimentadas aprimoram a mobilidade e garantem mais segurança para todos os usuários. Por isso, o Daer sempre atua com rigor técnico de engenharia e dentro dos padrões de qualidade, para entregar à sociedade obras com foco na durabilidade, dentro do modelo de resiliência climática”, destacou o dirigente.

Acessos asfálticos e ligações regionais

Desde 2019, o governo Leite investiu mais de R$ 782 milhões em acessos asfálticos, eliminando barreiras históricas de ligação entre municípios. Antes, eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Hoje, 29 acessos já estão concluídos, 20 estão em obras e outros 13 devem iniciar em breve, consolidando um novo ciclo de conectividade viária e integração territorial no Rio Grande do Sul.

O atual governo também está investindo quase R$ 1 bilhão em ligações regionais para aproximar comunidades, reforçar a segurança das estradas e impulsionar economicamente diversas regiões por meio do fortalecimento da infraestrutura logística do estado. No momento, do total de 26 ligações regionais, foram concluídas seis obras enquanto as outras 20 encontram-se em fase de execução.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 30 minutos

Governo autoriza nomeação de 249 servidores na PF e MCTI

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda

 Serviços vinculados ao Instituto-Geral de Perícias e à entrega de documentos concentram a maior parte da demanda da unidade -Foto: Laiz Flores/Ascom SPGG
Planejamento Há 2 horas

Agência do Tudo Fácil em Passo Fundo completa três anos de funcionamento

O Tudo Fácil de Passo Fundo completou na segunda-feira (22/12) três anos de operação na região Norte do Estado. Desde a inauguração, em 2022, o esp...

 Inaugurado em 1983, Hemorgs é o centro de referência para os serviços de hemoterapia e hematologia no Rio Grande do Sul -Foto: Roberta Nascimento/SOP
Obras Há 2 horas

Governo do Estado inicia recuperação da cobertura do Hemocentro, em Porto Alegre

O governo do Estado iniciou a recuperação da cobertura do prédio do Hemocentro do Estado (Hemorgs), em Porto Alegre. Com investimento de R$ 530,6 m...
Geral Há 3 horas

Pelo 2º ano, Helena lidera ranking de nomes registrados; veja a lista

Entre os meninos, Ravi é o mais comum em 2025

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Prefeitura de São Paulo suspende rodízio de carros neste fim de ano

Restrição para carros no Centro Expandido voltará no dia 12 de janeiro

Tenente Portela, RS
23°
Chuva
Mín. 21° Máx. 30°
24° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (1.98mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h29 Pôr do sol
Terça
30° 20°
Quarta
27° 20°
Quinta
23° 20°
Sexta
31° 19°
Sábado
33° 20°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 5 minutos

Campanha em aeroportos combate violência contra mulher
Economia Há 5 minutos

Petrobras recebe autorização para operar nova plataforma no pré-sal
Economia Há 27 minutos

Ponte entre Tocantins e Maranhão que desabou há um ano é reinaugurada
Geral Há 27 minutos

Governo autoriza nomeação de 249 servidores na PF e MCTI
Justiça Há 27 minutos

PGR é favor de progressão de regime ao hacker Walter Delgatti

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,59 +0,81%
Euro
R$ 6,58 +1,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 529,695,22 +1,61%
Ibovespa
158,090,13 pts -0.24%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6908 (20/12/25)
01
10
42
58
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3568 (20/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
11
13
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias