Governo Leite investe R$ 3,5 bilhões em estradas em 2025

O governo Leite realizou investimentos históricos em estradas, em 2025. No ano – por meio da Secretaria de Logística e Transportes e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – a aplicação de recursos está atingindo R$ 3,5 bilhões para viabilizar a manutenção, a recuperação e a qualificação de rodovias em diversas regiões. O Rio Grande do Sul está diferente.

Esse montante histórico representa o total de 23 vezes mais em relação aos R$ 150 milhões que o governo investia anualmente por intermédio do Daer na década passada, simbolizando o compromisso efetivo da atual gestão para tornar o estado mais forte, resiliente, competitivo e preparado para o futuro.

Mais de R$ 5 bi em dois anos

Se o aporte financeiro destinado para a infraestrutura viária em 2025 for somado com os investimentos de 2024, estão sendo aplicados o total de 5,2 bilhões para promover essas obras estratégicas nos dois últimos anos, contribuindo para potencializar a economia e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Conforme o secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costella, o volume dos serviços executados nas rodovias gaúchas gera um impacto positivo no dia a dia da população. “A pavimentação de uma estrada possui um significado muito além do asfalto, em si. Afinal, um trecho em boas condições de trafegabilidade não apenas promove a integração das comunidades, estimula negócios e fortalece a geração de empregos, como também pavimenta sonhos. E nada é mais gratificante do que melhorar a vida e a autoestima das pessoas”, frisou o titular da pasta.

Para o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, o investimento de R$ 3,5 bilhões aplicado nesse ano, além de expressivo, reforça o comprometimento da autarquia para articular um conjunto de ações estipuladas desde a fiscalização, o andamento e a conclusão dos trabalhos. “Rodovias pavimentadas aprimoram a mobilidade e garantem mais segurança para todos os usuários. Por isso, o Daer sempre atua com rigor técnico de engenharia e dentro dos padrões de qualidade, para entregar à sociedade obras com foco na durabilidade, dentro do modelo de resiliência climática”, destacou o dirigente.

Acessos asfálticos e ligações regionais

Desde 2019, o governo Leite investiu mais de R$ 782 milhões em acessos asfálticos, eliminando barreiras históricas de ligação entre municípios. Antes, eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Hoje, 29 acessos já estão concluídos, 20 estão em obras e outros 13 devem iniciar em breve, consolidando um novo ciclo de conectividade viária e integração territorial no Rio Grande do Sul.

O atual governo também está investindo quase R$ 1 bilhão em ligações regionais para aproximar comunidades, reforçar a segurança das estradas e impulsionar economicamente diversas regiões por meio do fortalecimento da infraestrutura logística do estado. No momento, do total de 26 ligações regionais, foram concluídas seis obras enquanto as outras 20 encontram-se em fase de execução.