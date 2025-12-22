Segunda, 22 de Dezembro de 2025
Agência do Tudo Fácil em Passo Fundo completa três anos de funcionamento

O Tudo Fácil de Passo Fundo completou na segunda-feira (22/12) três anos de operação na região Norte do Estado. Desde a inauguração, em 2022, o esp...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/12/2025 às 13h42
Agência do Tudo Fácil em Passo Fundo completa três anos de funcionamento
Serviços vinculados ao Instituto-Geral de Perícias e à entrega de documentos concentram a maior parte da demanda da unidade -Foto: Laiz Flores/Ascom SPGG

O Tudo Fácil de Passo Fundo completou na segunda-feira (22/12) três anos de operação na região Norte do Estado. Desde a inauguração, em 2022, o espaço de atendimento já realizou 198.056 atendimentos, conforme dados do governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Localizada no Passo Fundo Shopping (Avenida Presidente Vargas, 1.610, térreo, bairro São Cristóvão), a unidade foi a quarta estrutura do Tudo Fácil implantada no interior do Rio Grande do Sul. Com área de 686 m², o atendimento atua como referência regional, recebendo usuários de municípios como Carazinho, Marau, Machadinho, Lagoa Vermelha e Sananduva.

Ao longo dos três anos, o volume de serviços prestados apresentou crescimento contínuo. Em 2022, primeiro ano de funcionamento, foram registrados 877 atendimentos. Em 2023, o total avançou para 57.979, chegando a 79.066 atendimentos em 2024, o maior volume anual da série. Em 2025, até a data do relatório, o espaço contabiliza 60.134 atendimentos.

Os dados apontam que os serviços vinculados ao Instituto-Geral de Perícias (IGP) e à entrega de documentos concentram a maior parte da demanda. Juntas, essas duas frentes somam 131.030 atendimentos no período. O IGP responde por 74.910 atendimentos, enquanto a entrega de documentos contabiliza 56.120.

Outros serviços com volume significativo incluem atendimentos relacionados à RGE, DetranRS, IPE Saúde, Corsan e Procon. O local também disponibiliza serviços de emissão de CPF, IPE Previdência, Fgtas/Sine, serviços municipais e Faders, ampliando o escopo de atendimentos concentrados em um único ambiente. Em parceria com o Passo Fundo Shopping, a estrutura conta, além do atendimento presencial, com terminais de autoatendimento, promovendo a inclusão digital e facilitando o acesso da população a mais de 750 serviços digitais disponíveis no portal rs.gov.br .

Sobre o Tudo Fácil

Criado em 1998, o Tudo Fácil reúne, em um único local, serviços públicos de alta demanda, com atendimento integrado, híbrido e foco na inclusão digital e social. Atualmente, a rede conta com dez unidades em operação, somadas a novas centrais em fase de implantação, como Canoas, Uruguaiana e Tramandaí.

Além da estrutura de Passo Fundo, o programa está presente em Porto Alegre (Centro, Zona Norte e Zona Sul), Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. A Rede Tudo Fácil conta ainda com uma unidade móvel, que percorre o Estado para ampliar o acesso aos serviços públicos. Entre os dias 5 e 16 de janeiro, a unidade móvel estará em Tramandaí, reforçando o atendimento no período de maior circulação de pessoas no litoral.

Texto: Marcelo Bergter, Ascom/SPGG
Edição: Secom

