Governo do Estado inicia recuperação da cobertura do Hemocentro, em Porto Alegre

Inaugurado em 1983, Hemorgs é o centro de referência para os serviços de hemoterapia e hematologia no Rio Grande do Sul -Foto: Roberta Nascimento/SOP

O governo do Estado iniciou a recuperação da cobertura do prédio do Hemocentro do Estado (Hemorgs), em Porto Alegre. Com investimento de R$ 530,6 mil, a execução dos serviços é realizada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), com fiscalização da 1ª Coordenadoria de Obras Públicas (Crop), sediada na capital. A previsão de conclusão é no primeiro semestre de 2026.

Os trabalhos já estão em andamento. Na primeira etapa, foi realizada a limpeza das calhas e iniciada a impermeabilização da laje. Na sequência, serão instaladas telhas termoacústicas, que proporcionarão maior conforto térmico, reduzirão a necessidade de manutenção e garantirão mais segurança e durabilidade à edificação.

A intervenção ocorre em razão do desgaste da cobertura, que apresenta telhas deterioradas, trincas e presença de musgo, além de infiltrações que comprometem o funcionamento das atividades administrativas e laboratoriais. O sistema de calhas e condutores pluviais também estava obstruído, permitindo acúmulo de água, com agravamento dos problemas estruturais.

Referência em doação de sangue e hematologia

Localizado no bairro Partenon, o Hemorgs é vinculado ao Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados da Secretaria da Saúde (SES). Inaugurado em 1983, é o centro de referência para os serviços de hemoterapia e hematologia no Rio Grande do Sul. Além do Hemorgs, o Estado conta com os hemocentros regionais nos municípios de Alegrete, Caxias do Sul, Cruz Alta, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santa Rosa, além de núcleos hemoterápicos, unidades de coleta e transfusão e pontos fixos de coleta externa da Rede Estadual de Apoio à Doação de Sangue.