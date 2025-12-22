Pelo 2º ano, Helena lidera ranking de nomes registrados; veja a lista

Pelo segundo ano consecutivo, o nome Helena é o mais registrado no país. Em 2025, o Brasil ganhou 28.271 Helenas.

Esse feito das Helenas consolida uma trajetória de popularização de um nome que já foi preferência nacional na década de 1950. Há dez anos, Helena ocupava a 45ª posição. Em 2017, passou para 21ª. Dois anos depois, era a 15ª.

Entre as meninas, Helena passou a ocupar a liderança da preferência em 2020, posição mantida todos os anos seguintes, à exceção de 2022, quando foi superado por Maria Alice.

Os dados fazem parte de um levantamento com base no Portal da Transparência do Registro Civil , elaborado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que representa os cartórios de registro civil do país.

Veja os nomes mais registrados no país em 2025:

Helena: 28.271 Ravi: 21.982 Miguel: 21.654 Maite: 20.677 Cecilia: 20.378 Heitor: 17.751 Arthur: 17.514 Maria Cecilia: 16.889 Theo: 16.766 Aurora: 16.506

Nomes femininos:

Helena: 28.271 Maite: 20.677 Cecilia: 20.378 Maria Cecilia: 16.889 Aurora: 16.506 Alice: 14.777 Laura: 14.487 Antonella: 10.436 Isis: 10.378 Heloisa: 9.703

Nomes masculinos:

Ravi: 21.982 Miguel: 21.654 Heitor: 17.751 Arthur: 17.514 Theo: 16.766 Gael: 16.201 Bernardo: 15.395 Davi: 14.425 Noah: 14.182 Samuel: 14.021

Razão para escolha

O presidente da Arpen-Brasil, Devanir Garcia, considera que as escolhas de nomes refletem não apenas preferências individuais, “mas também tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”.

Ao destacar a presença no ranking de nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, a Arpen aponta busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global.

“A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, diz a entidade.

Nomes do Brasil

Em novembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou a versão anual do site Nomes do Brasil .

A ferramenta interativa permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.

O IBGE revelou que o Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas