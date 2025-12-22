Licitação para construção de quadra poliesportiva em escola de Bom Jesus é destaque da Agenda Celic

A contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de uma quadra poliesportiva no Colégio Estadual Frei Getúlio, no município de Bom Jesus, região Nordeste do Estado, é um dos cinco processos licitatórios previstos pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 22 a 26 de dezembro.

A quadra poliesportiva terá área aproximada de 623,95 metros quadrados, enquanto a área de implantação tem 1.029,27 metros quadrados. O valor estimado da contratação é de R$ 1,3 milhão. Pelo critério de menor preço, a concorrência eletrônica ocorre na terça-feira (23/12), às 9h30. O certame é uma solicitação da Secretaria da Educação (Seduc).

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para aquisição de materiais de laboratório e médico-hospitalares, entre outras. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.