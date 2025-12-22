Segunda, 22 de Dezembro de 2025
O ano de 2025 pelas lentes da Agência Brasil

Relembre os principais fatos em 100 fotos marcantes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/12/2025 às 07h37
O ano de 2025 pelas lentes da Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pessoas foram às ruas para protestar, apoiar ou firmar posições importantes. Engravatados tomaram decisões em salas fechadas ou em plenários em ebulição. Golpistas encontraram sua sentença e mulheres tiveram suas vidas interrompidas covardemente. Uma nova palavra virou moda no país, a adultização. Belém virou a capital do Brasil por alguns dias, quando todos os olhos estavam na COP30. Entre tornozeleiras eletrônicas, tarifaço e Comissões Parlamentares de Inquérito, o Brasil atravessou 2025.

Ao longo deste ano, as câmeras fotográficas dispararam milhares de vezes na busca pelo clique perfeito, a foto que resumisse a notícia em apenas uma imagem. Dessas, 100 foram selecionadas; recortes dos principais acontecimentos que marcaram o Brasil neste ano. As fotografias funcionam como registro e testemunho de um país em movimento, marcado por intensas disputas políticas, decisões centrais do Supremo Tribunal Federal e embates no Congresso Nacional que mobilizaram a sociedade.

A retrospectiva fotográfica deste ano da Agência Brasil tem início com um tema que atravessou o ano de forma constante e preocupante: a violência contra a mulher. O feminicídio permaneceu como um dos principais desafios sociais do país, evidenciando que, apesar dos avanços legais e da maior visibilidade do debate, a proteção às mulheres ainda é insuficiente e desigual.

As ruas voltaram a ocupar papel central. Seja nas manifestações por direitos, como as marchas do orgulho LGBTQIA+, seja nas mobilizações de povos indígenas em Brasília, que reafirmaram a luta pela terra, pela Constituição e pela preservação de seus territórios. O Brasil plural aparece em cores, corpos e vozes diversas, transformando o espaço público em arena de afirmação.

O ano também foi marcado pelos efeitos da crise climática. Enchentes e secas impactaram comunidades, sobretudo as mais carentes. A fúria da natureza inundou e destelhou casas em alguns estados. Em outros, castigou plantações e tornou a água um artigo raro, de luxo.

Entre cultura, fé, trabalho e celebrações populares, as imagens revelam um país marcado por contrastes, mas também por resistência e afirmação de direitos.

A retrospectiva fotográfica de 2025 da Agência Brasil propõe memória: um conjunto de fotografias que contribui para a compreensão do país que fomos neste ano — complexo, tenso, diverso e permanentemente em disputa.

Ao reunir e disponibilizar esse acervo, a Agência Brasil reafirma seu compromisso com o jornalismo público e com o direito à informação. Um compromisso que se expressa também nos quase três milhões de acessos às fotografias publicadas ao longo de 2025.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 26 minutos

Governo autoriza nomeação de 249 servidores na PF e MCTI

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda

 Balanço de 2025 demonstra crescimento histórico nos investimentos em estradas, ligações e acessos -Foto: Divulgação/Ascom Selt
Estradas Há 2 horas

Governo Leite investe R$ 3,5 bilhões em estradas em 2025

O governo Leite realizou investimentos históricos em estradas, em 2025. No ano – por meio da Secretaria de Logística e Transportes e do Departament...

 Serviços vinculados ao Instituto-Geral de Perícias e à entrega de documentos concentram a maior parte da demanda da unidade -Foto: Laiz Flores/Ascom SPGG
Planejamento Há 2 horas

Agência do Tudo Fácil em Passo Fundo completa três anos de funcionamento

O Tudo Fácil de Passo Fundo completou na segunda-feira (22/12) três anos de operação na região Norte do Estado. Desde a inauguração, em 2022, o esp...

 Inaugurado em 1983, Hemorgs é o centro de referência para os serviços de hemoterapia e hematologia no Rio Grande do Sul -Foto: Roberta Nascimento/SOP
Obras Há 2 horas

Governo do Estado inicia recuperação da cobertura do Hemocentro, em Porto Alegre

O governo do Estado iniciou a recuperação da cobertura do prédio do Hemocentro do Estado (Hemorgs), em Porto Alegre. Com investimento de R$ 530,6 m...
Geral Há 3 horas

Pelo 2º ano, Helena lidera ranking de nomes registrados; veja a lista

Entre os meninos, Ravi é o mais comum em 2025

DENGUE
