Nacional celebra espírito natalino no Especial de Domingo

A Rádio Nacional apresenta neste domingo (21), às 22h, o Especial de Domingo com o tema natalino. Atração traz músicas com temática natalina interpretadas por grandes nomes da música brasileira.

Entre as canções apresentadas estão Anoiteceu , na voz de Caetano Veloso, Noite Feliz , interpretada por Alcione, Tão Bom Que Foi o Natal , de Chico Buarque, Natal Brasileiro , de Jorge Ben Jor, e Ave Maria , com Simone.

Rádio Nacional

A Nacional faz parte da história do país e conta com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões. Ouças a programação pelo site .