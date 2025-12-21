Domingo, 21 de Dezembro de 2025
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prêmio da Mega da Virada chega a R$ 1 bilhão

Sorteio será realizado no dia 31 de dezembro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/12/2025 às 11h02
Prêmio da Mega da Virada chega a R$ 1 bilhão
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O prêmio da Mega da Virada acumulou para R$ 1 bilhão depois que nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na noite do último sábado (20) no Concurso 2954 da Mega-Sena.

O sorteio com o maior prêmio da história do concurso será realizado no dia 31 de dezembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No último sábado, os apostadores buscavam o prêmio de R$ 62 milhões, mas ninguém acertou os números 01, 09, 37, 39, 42, 44.

Ao todo, 38 apostas acertaram cinco dezenas sorteadas e faturaram R$ 69.615,66 cada uma.

Já os 4.069 vencedores da quadra conquistaram o prêmio de R$ 1.071,64.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 11 horas

Lançamento de foguete em Alcântara é reagendado para esta segunda

Segundo a FAB, este é o último dia da janela

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Nacional celebra espírito natalino no Especial de Domingo

Atração vai apresentar clássicos na voz de grandes nomes da música

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Saiba em que regiões do Brasil deve chover acima da média no verão

Inmet divulgou previsão para a estação, que começa hoje (21)

 © Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 16 horas

Hoje é Dia: Natal, ecologia e Cristina Buarque são destaques

Confira as efemérides da semana entre 21 e 27 de dezembro.

 (Foto: Andre Eberhardt)
Espírito Natalino Há 1 dia

Evento Natalino emociona Vista Gaúcha na noite deste Sábado

Programação especial levou música, fé e magia à praça Municipal, reunindo famílias e visitantes em uma noite inesquecível

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 31°
23° Sensação
3.59 km/h Vento
96% Umidade
100% (11.07mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h29 Pôr do sol
Segunda
31° 19°
Terça
32° 20°
Quarta
23° 20°
Quinta
29° 20°
Sexta
32° 20°
Últimas notícias
Política Há 5 horas

Dino suspende trecho de PL que libera emendas do orçamento secreto
Qualidade Urbana Há 6 horas

Barra Funda está entre as 10 melhores cidades para morar no Brasil
Direitos Humanos Há 8 horas

Dilma será indenizada por tortura física e psicológica na ditadura
Internacional Há 8 horas

Brasil não assina comunicado sobre Venezuela liderado pela Argentina
Saúde Há 9 horas

Governador Eduardo Leite visita Estância Velha e inaugura unidade básica de saúde na segunda (22)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,076,85 +0,48%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6908 (20/12/25)
01
10
42
58
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3568 (20/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
11
13
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias