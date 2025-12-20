Domingo, 21 de Dezembro de 2025
Evento Natalino emociona Vista Gaúcha na noite deste Sábado

Programação especial levou música, fé e magia à praça Municipal, reunindo famílias e visitantes em uma noite inesquecível

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
20/12/2025 às 22h49 Atualizada em 20/12/2025 às 23h24
Evento Natalino emociona Vista Gaúcha na noite deste Sábado
(Foto: Andre Eberhardt)

Na noite deste sábado, dia 20, Vista Gaúcha viveu um dos momentos mais emocionantes do ano com a celebração do Natal, realizada na praça central do município. A partir das 19 horas, a comunidade se reuniu para uma programação especial, marcada por fé, música, alegria e muita emoção, transformando a noite em um verdadeiro símbolo de união e esperança.

A abertura do evento ficou por conta da Banda Marcial Municipal, que encantou o público com sua apresentação e deu início às festividades natalinas. Na sequência, representantes religiosos — o Pastor e o Padre — conduziram mensagens de reflexão, fé e paz, reforçando o verdadeiro significado do Natal e tocando o coração dos presentes.

Logo após, o público foi envolvido pelo show do cantor Wilson Paim, que animou a praça e trouxe ainda mais emoção à noite, reunindo famílias, amigos e visitantes em um clima de confraternização e alegria.

O momento mais aguardado pelas crianças — e também pelos adultos — foi a chegada do Papai Noel. Em uma cena que arrancou aplausos e sorrisos, o Bom Velhinho chegou em cima do caminhão dos Bombeiros, despertando a euforia das crianças e emocionando o público presente. O brilho nos olhos dos pequenos traduziu o encanto e a magia que tomaram conta da praça naquele instante especial.

Para encerrar a celebração, o público foi presenteado com uma belíssima queima de fogos ornamentais. As luzes da praça e da rua foram apagadas, e todas as atenções se voltaram para o céu, iluminado pelo espetáculo de cores e luzes, marcando o encerramento da noite com um clima de emoção e celebração.

Em conversa com a reportagem, o prefeito municipal de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli, destacou a expressiva participação da comunidade local e de visitantes de outros municípios. Segundo ele, mais de mil pessoas estiveram presentes na praça, demonstrando o sucesso do evento e o envolvimento da população. O prefeito também parabenizou todos os envolvidos nas apresentações e agradeceu à comunidade pela presença, reforçando a importância de momentos como esse para fortalecer os laços entre as pessoas.

O Natal em Vista Gaúcha foi mais do que um evento: foi um encontro de emoções, fé e esperança, que ficará marcado na memória de todos que participaram dessa noite especial.








(Fotos: Andre Eberhardt)







