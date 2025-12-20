Domingo, 21 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Previsão é de temperaturas elevadas e de nebulosidade no fim de semana no Estado

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 51/2025

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI-RS
20/12/2025 às 11h55 Atualizada em 20/12/2025 às 11h59
Previsão é de temperaturas elevadas e de nebulosidade no fim de semana no Estado
Previsão do tempo para o fim de semana é de dias marcados por temperaturas elevadas, maior umidade do ar e aumento da nebulosidade (Foto: Diones Roberto Becker)

A previsão do tempo para o fim de semana é de dias marcados por temperaturas elevadas, maior umidade do ar e aumento da nebulosidade. A formação de áreas de instabilidade deve resultar em chuvas em todas as regiões no início da próxima semana, contribuindo para a manutenção da umidade do solo.

As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 51/2025, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (20/12): a intensificação de uma área de baixa pressão sobre a Argentina pode contribuir para a elevação ainda mais acentuada das temperaturas no RS. A nebulosidade deve aumentar durante o dia, com possibilidade de chuvas isoladas acompanhadas de descargas elétricas e eventual queda de granizo, especialmente no Oeste, onde também pode durante a noite. As temperaturas máximas devem alcançar 32°C na Serra e 39°C no Oeste.

- Domingo (21/12): áreas de instabilidade devem atuar inicialmente no Oeste e Sul do Estado, onde há possibilidade de chuva a qualquer momento. Durante a tarde, essas instabilidades podem se espalhar para o Norte e o Leste. As temperaturas máximas podem ficar em torno de 27°C no Centro e 30°C no Leste.

- Segunda-feira (22/12): o deslocamento de uma frente fria pelo território gaúcho deve provocar chuva em todas as regiões. Os maiores acumulados são esperados na metade Norte e as temperaturas máximas devem alcançar cerca de 29°C na metade Sul e 27°C na metade Norte.

- Terça-feira (23/12): a atmosfera deve permanecer instável em função da combinação entre calor e umidade disponíveis, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas fracas ao longo do dia. As temperaturas máximas podem atingir 32°C na fronteira Oeste e 25°C no litoral Norte.

- Quarta-feira (24/12): o sol deve aparecer entre nuvens, havendo condições para chuvas isoladas ao longo do dia no Estado. As temperaturas máximas devem chegar a 28°C no Norte e 35°C no Sudoeste.

 

