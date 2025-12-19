Sábado, 20 de Dezembro de 2025
Governo Leite realiza pagamento da bolsa mensal do Programa Todo Jovem na Escola

O Governo do Estado realizou o pagamento da bolsa mensal referente ao mês de dezembro do Programa Todo Jovem na Escola (TJE), política pública que ...

Por: Rafael Piasecki Fonte: Secom RS
19/12/2025 às 14h14 Atualizada em 19/12/2025 às 16h26
Governo Leite realiza pagamento da bolsa mensal do Programa Todo Jovem na Escola
-

O Governo do Estado realizou o pagamento da bolsa mensal referente ao mês de dezembro do Programa Todo Jovem na Escola (TJE), política pública que incentiva a frequência escolar e a conclusão do Ensino Médio entre estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. No total, 75.719 estudantes foram contemplados, com investimento de R$ 12.484.800, garantindo recursos que auxiliam na permanência em sala de aula e no desenvolvimento educacional dos beneficiários.

O Todo Jovem na Escola oferece uma bolsa de permanência no valor de R$ 150 mensais (que pode chegar a R$ 225 para estudantes de escolas em tempo integral ou de cursos técnicos integrados) desde que o estudante tenha frequência mínima de 75% no mês anterior e esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar per capita dentro dos limites do programa. O crédito é efetuado diretamente no Cartão Cidadão, emitido em nome dos estudantes contemplados.

O cronograma de repasses do TJE segue ao longo do ano letivo de março a dezembro, sendo depositado no dia 20 de cada mês, considerando a frequência escolar do mês anterior dos estudantes da rede estadual de ensino.

Outros benefícios

Além das bolsas mensais, o programa também contempla modalidades como auxílio para material escolar no início do ano, Prêmio Engajamento pela participação no Saers e no Saeb e a Poupança Aprovação, que acumula incentivos para os estudantes aprovados ao final de cada ano letivo.

O Governo do Estado reforça o compromisso com a educação pública, por meio de ações que buscam reduzir a evasão escolar, promover a permanência dos jovens nas escolas e apoiar as famílias no enfrentamento das dificuldades socioeconômicas.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

© Divulgação/TV Brasil
