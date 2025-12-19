Abertas inscrições para o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura

Foto: Divulgação / Epagri

Estão abertas as inscrições para o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura (Conbrapi 2026), que acontece em Florianópolis entre 13 e 16 de maio. As inscrições podem ser feitas no site do evento e os valores do primeiro lote seguem até 31 de janeiro, quando serão reajustados. A realização é da Epagri, Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina ( Fassc ) e UFSC. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Apicultura (CBA).

Até 31 de janeiro, estudantes pagam R$75. Portadores de carteirinha de criador de abelhas (CBA), da Faasc e caravanas pagam R$100,00. Para demais participantes, o investimento é de R$150. O evento reúne, há décadas, apicultores, meliponicultores, pesquisadores, técnicos, empresas, estudantes e instituições que atuam direta ou indiretamente no fortalecimento do setor apícola e meliponícola brasileiro.

Mais de 150 palestras

“Abelha, natureza e vida” é o tema do Congresso, que vai contar com mais de 150 palestras, 17 minicursos, apresentação de trabalhos científicos e uma expofeira aberta ao público com entrada gratuita.

Já estão definidos os painéis temáticos de cada dia da programação. No dia 14 de maio o tema será “Agrotóxicos e seus efeitos nas abelhas”. No dia 15 os painéis tratarão de “Sanidade apícola”. No dia 16 as discussões girarão em torno de “Associativismo e cooperativismo”. A abertura acontece na quarta-feira, 13, com a palestra magna “Políticas públicas que minimizem o impacto das transformações climáticas sobre as abelhas”.

Os minicursos acontecem nos dias 14 e 15, com programação voltada para soluções práticas. Entre os conteúdos a serem abordados, os participantes poderão aprender a produzir diversas coisas, como rainhas e realeiras em pequena escala, abelhas rainhas para Mandaçaia, hidromel, própolis em escala comercial, destilados à base de mel e mel cremoso.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os dados mais recentes do Observatório Agro Catarinense mostram que Santa Catarina produziu 4.293.705 Kg de mel em 2024. Naquele ano, a atividade envolveu 14.424 produtores de abelha com ferrão e 5.687 meliponicultores.

Também em 2024, Santa Catarina se tornou o terceiro maior exportador nacional de mel, com 5.476,8 toneladas comercializadas para o mercado internacional. Os números de exportação são maiores do que o de produção porque empresas catarinenses beneficiam e comercializam mel proveniente de outros estados brasileiros.

Para saber mais e se inscrever no evento, acesse conbrapi.com.br .

Por: Gisele Dias, jornalista Epagri

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri: (48) 3665-5407 / 99161-6596