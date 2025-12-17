Governo do Estado fecha 2025 com avanços históricos na educação

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc) apresentou nesta terça-feira (16/12), em Porto Alegre, o balanço das principais ações desenvolvidas ao longo de 2025. Em coletiva de imprensa com a presença da secretária Raquel Teixeira, da secretária-adjunta Stefanie Eskereski e de subsecretários da pasta, a Seduc detalhou os avanços alcançados em um ano marcado pela consolidação de políticas públicas estruturantes, pela superação de desafios recentes e pelo fortalecimento de uma cultura de acompanhamento permanente da aprendizagem.

A secretária Raquel Teixeira destacou que 2025 representou um ponto de virada para a educação gaúcha. Para ela, o ano foi de recomposição após os impactos profundos da pandemia e das enchentes, mas também de consolidação de políticas que criaram um novo patamar de organização da rede. “Foi um ano de muitos avanços, de superação e de consolidação. Estruturamos um sistema de governança que permite acompanhar, com regularidade, a frequência dos estudantes, as aulas dadas, as notas, a execução de recursos e o andamento das políticas. Isso criou um sentimento de rede, de coesão sistêmica, que é fundamental para que as ações tenham continuidade e produzam resultados”, afirmou.

Governança da educação e acompanhamento sistemático

Um dos pilares do balanço apresentado foi o fortalecimento dos ciclos de governança da educação. Implantado em cinco níveis de acompanhamento - das escolas ao gabinete do governador -, o modelo instituiu reuniões periódicas entre equipes diretivas, coordenadorias regionais e órgão central, com foco em comunicação, alinhamento e tomada de decisão baseada em dados.

Esse sistema passou a monitorar indicadores estratégicos, como frequência dos estudantes, percentual de aulas dadas, desempenho acadêmico e execução dos recursos do Programa Agiliza Educação. A proposta é garantir respostas rápidas a problemas identificados no cotidiano escolar e fortalecer a autonomia das escolas dentro de um acompanhamento contínuo.

Proteção à trajetória do estudante e combate à evasão

No enfrentamento à evasão e ao abandono escolar, a Política de Proteção à Trajetória do Estudante foi uma das principais inovações da Rede Estadual. A iniciativa combina tecnologia e ação pedagógica, utilizando uma solução com inteligência artificial para identificar, diariamente, estudantes em risco de evasão.

A partir desses alertas, as escolas constroem planos de ação individualizados, considerando as diferentes causas da infrequência, como necessidade de trabalho, gravidez precoce ou dificuldades socioemocionais. Em 2025, mais de 149 mil planos de ação foram cadastrados na plataforma, envolvendo praticamente todas as escolas da Rede Estadual.

Raquel Teixeira ressaltou que a evasão segue sendo um dos maiores desafios da educação pública, especialmente em contextos urbanos. “Hoje temos mecanismos de acompanhamento diário da frequência e planos de ação vinculados a cada situação identificada. Isso nos permite agir antes que o estudante rompa definitivamente com a escola”, explicou.

Na coletiva, secretária Raquel Teixeira destacou avanços conquistados neste ano na educação do Estado -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Todo Jovem na Escola e incentivo à permanência

Outra política de destaque no balanço foi o Programa Todo Jovem na Escola, que segue como uma das principais estratégias de incentivo à permanência dos estudantes no Ensino Médio. O programa oferece bolsa mensal, auxílio para material escolar, poupança por aprovação e prêmios por engajamento em avaliações como o Saers.

Dados apresentados indicam que a taxa de permanência entre estudantes participantes chega a 98%, enquanto o risco de abandono é significativamente maior entre aqueles que não integram o programa. Dessa forma, a iniciativa tem impacto direto na redução da evasão e no estímulo ao engajamento escolar.

Cultura de avaliação

O fortalecimento da cultura de avaliação foi um dos marcos de 2025. A Rede Estadual consolidou um sistema que articula avaliações diagnósticas, formativas e somativas, incluindo o Saers, o Saeb e estudos de aprendizagem contínua ao longo do ano letivo. No Saeb 2025, o Rio Grande do Sul registrou participação histórica. Mais de 90% dos estudantes previstos realizaram as provas, e nenhuma escola ficou abaixo de 80% de participação.

Para a secretária, o resultado reflete o engajamento das escolas e dos estudantes. “Tivemos uma participação excepcional. Os alunos se dedicaram, estudaram e se sentiram estimulados, inclusive pela política de reconhecimento. Isso é uma grande vitória para a rede”, avaliou.

Valorização dos profissionais: concursos e promoções

A valorização dos profissionais da educação também integrou o balanço. Após mais de uma década sem concursos públicos, a atual gestão realizou dois certames. O concurso iniciado em 2023 resultou em mais de duas mil nomeações, enquanto o concurso de 2025 ofertou seis mil vagas, com previsão de novas nomeações a partir de 2026. Além disso, estão em andamento processos de promoção que beneficiam mais de 26 mil profissionais da educação, fortalecendo a carreira docente e a estrutura de gestão das escolas.

Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha

A política de reconhecimento foi ampliada em 2025, contemplando tanto estudantes quanto profissionais da educação. O programa prevê bonificações por frequência escolar, desempenho e participação em avaliações, além do chamado “14º salário” para profissionais da rede. Ao longo do ano, cerca de 29 mil estudantes foram premiados, com investimento de R$32 milhões. A iniciativa busca valorizar o esforço coletivo das escolas e incentivar a melhoria contínua dos resultados educacionais.

Investimento em uniformes se soma a outras iniciativas do governo do Estado para valorizar alunos e professores da Rede Estadual -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Uniformes escolares e Pé no Futuro

Pela primeira vez na história da Rede Estadual, todos os estudantes passaram a receber uniformes gratuitos. Em 2025, foram mais de 6 milhões de peças distribuídas, com investimento de R$260 milhões. Para 2026, a Seduc já iniciou antecipadamente o processo de encomenda, incluindo, como novidade, uniformes para professores e equipes diretivas.

A secretária Raquel Teixeira comentou os resultados de uma pesquisa realizada com cerca de sete mil estudantes e professores sobre o uso de uniformes e a proibição de celulares nas escolas. “Os dados mostram mais foco na aprendizagem e uma melhora significativa na convivência escolar. A escola não é apenas um espaço de conteúdos, mas de socialização, empatia e respeito”, afirmou.

No mesmo eixo de permanência e equidade, o Programa Pé no Futuro vai beneficiar mais de 300 mil estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com auxílio financeiro para a compra de tênis e meias, garantindo melhores condições de frequência escolar.

Uso dos celulares nas escolas

"A escola não é apenas um espaço de conteúdos, mas de socialização, empatia e respeito”, destacou a secretária - Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Em 2025, o Estado avançou na organização e na orientação sobre o uso de celulares nas escolas estaduais, garantindo que a política estivesse alinhada à legislação federal e às necessidades pedagógicas da rede. O trabalho teve como foco assegurar um ambiente escolar mais equilibrado, com menos dispersões e mais espaço para a aprendizagem, a convivência e o protagonismo dos estudantes. A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria com práticas que fortalecem a concentração em sala de aula e contribuem para uma rotina escolar mais segura e saudável.

A implantação da medida no Rio Grande do Sul segue a Lei Federal 15.100/2025, que estabelece diretrizes para o uso de celulares e dispositivos eletrônicos nas escolas brasileiras. Em fevereiro, a Seduc publicou a Portaria 128/2025, regulamentando a aplicação da lei em todas as unidades da Rede Estadual.

A normativa veda o uso dos aparelhos durante aulas, intervalos e demais atividades escolares, permitindo exceções apenas quando houver previsão pedagógica, indicação de saúde ou necessidade de acessibilidade. Desde então, a Seduc vem orientando equipes diretivas e acompanhando a implementação nas escolas, garantindo clareza, segurança e uniformidade nas práticas em todo o Estado.

Protagonismo jovem e participação estudantil

O fortalecimento do protagonismo juvenil também marcou a política educacional em 2025. A criação do Conselho de Participação Estudantil (CPE) ampliou a escuta ativa dos estudantes e os colocou diretamente no centro das discussões sobre os desafios e as soluções para as escolas da Rede Estadual.

Por meio do CPE, jovens passaram a contribuir com propostas, desenvolver habilidades de liderança e representar a educação gaúcha em espaços de debate nacionais e internacionais, como a COP30, que esse ano aconteceu em Belém (PA). A iniciativa reforça a compreensão de que o estudante não é apenas destinatário das políticas públicas, mas agente ativo na construção de uma escola mais democrática, acolhedora e conectada às suas realidades.

Escolas Resilientes e resposta às mudanças climáticas

Diante do aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos no Estado, o Programa Escolas Resilientes ganhou centralidade em 2025. A iniciativa articula adaptação curricular, planos de contingência, infraestrutura resiliente e ações de acolhimento psicossocial. A secretária destacou que a prevenção é o caminho para evitar novos desastres. “O evento climático existe; ele vira desastre quando encontra vulnerabilidade. Ao empoderar as escolas com planos de contingência e conhecimento sobre riscos, reduzimos impactos e protegemos trajetórias de aprendizagem”, explicou.

Agiliza Educação, Conecta RS e infraestrutura

Na área de infraestrutura, o Programa Agiliza Educação repassou mais de R$ 180 milhões às escolas apenas em 2025, totalizando mais de R$ 620 milhões desde 2022. Os recursos são destinados à melhoria dos ambientes escolares, aquisição de mobiliário e equipamentos. Somente em 2025, mais de 53 mil itens de mobiliário escolar e cerca de 2,3 mil equipamentos foram adquiridos, beneficiando 936 escolas da Rede Estadual. Os investimentos contribuíram para qualificar salas de aula, espaços pedagógicos e áreas de convivência.

Já o Conecta RS posicionou o Estado como referência nacional em conectividade educacional. Em 2025, centenas de escolas receberam soluções de wi-fi de alta performance, incluindo instituições indígenas, rurais e urbanas, ampliando o acesso à tecnologia em todos os ambientes escolares. Além disso, avançaram as soluções de infraestrutura modular para escolas indígenas, com obras em execução em diferentes regiões do Estado. O modelo busca respeitar as especificidades culturais e territoriais dessas comunidades, garantindo ambientes adequados, seguros e alinhados às necessidades pedagógicas dos povos indígenas.

Pela primeira vez, expansão do Tempo Integral foi realizada por chamamento público com participação das comunidades escolares -Foto: Luís André/Secom

Estudos de Aprendizagem Contínua

Os Estudos de Aprendizagem Contínua consolidaram-se como estratégia permanente de recomposição das aprendizagens. Com intervenções pedagógicas ao longo dos trimestres e semanas intensivas de recuperação, o programa foca nos estudantes que ainda não consolidaram habilidades essenciais, utilizando diferentes metodologias e ferramentas avaliativas.

Expansão histórica do Ensino Médio em Tempo Integral

Fechando o balanço de 2025, a secretária também evidenciou a expansão histórica do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Em comparação a 2018, o número de escolas com oferta da modalidade cresceu mais de 2 mil por cento. Para 2026, a previsão é ultrapassar 400 escolas com EMTI, muitas delas integradas à educação profissional. A ampliação da modalidade reforça o protagonismo estudantil, a diversificação de itinerários formativos e a conexão da escola com projetos de vida e com o mundo do trabalho.

Raquel Teixeira demonstrou otimismo em relação ao futuro. “Terminamos o ano muito esperançosos. A Secretaria da Educação está estruturada, as políticas estão consolidadas e 2026 será o momento de sentir, de forma ainda mais clara, os resultados na alfabetização, na permanência e na aprendizagem. A educação pública gaúcha está preparada para fazer cada vez melhor”, concluiu.