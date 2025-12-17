Projeto do governo Leite que amplia competências da Brigada Militar é aprovado pela Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa aprovou esta terça-feira (16/12) o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 497/2025 de autoria do governo Eduardo Leite que dispõe sobre a organização, a estrutura e o efetivo da Brigada Militar (BM). A nova legislação moderniza a instituição, definindo critérios técnicos para a criação de novos batalhões, cursos e Órgãos de Polícia Militar (OPM), que representam as unidades que executam, administram e dão suporte às funções da corporação.