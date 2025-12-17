Quarta, 17 de Dezembro de 2025
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 58 milhões

Os números sorteados foram: 01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/12/2025 às 00h39
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.952 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 58 milhões para o próximo sorteio.

  • 16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 131.659,90 cada
  • 2.041 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.701,29 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
