América Latina: Diretor da EBC será presidente de rede de TVs públicas

O diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ), Bráulio Ribeiro, foi eleito presidente do Conselho Diretor da TAL – rede de TVs públicas e culturais da América Latina. O mandato tem início em 2026.

A eleição foi definida nesta segunda-feira (15) e teve Alonso Millán, do Canal 22 do México, eleito como vice-presidente. O brasileiro Flávio Gonçalves, diretor-geral da TVE Bahia, também compõe o Conselho Diretor.

“A EBC assume a presidência pró-tempore da TAL para o ano de 2026 como resultado do protagonismo do Brasil no cenário internacional – com a presidências pró-tempore do G20, BRICS, Mercosul e a realização da COP30, além certamente da força e o protagonismo que a EBC acumulou nos últimos meses pelo trabalho de transmissão desses eventos e os demais resultados expressivos alcançados nesta gestão”, destaca Bráulio Ribeiro.

A TAL tem como principal objetivo o intercâmbio de conteúdos e experiências e a realização de coproduções, contando com a participação de mais de 148 canais de televisão representados. A rede é um espaço para coprodução, intercâmbio e fortalecimento da comunicação pública na região.

É a primeira vez que um canal brasileiro assume a presidência da Rede.

Veja abaixo a composição do Conselho Diretor da TAL para o mandato de 2026:

Presidente: Braulio Ribeiro - EBC - Brasil

Vice-Presidente: Alonso Millán - Canal 22 - México

Conselho diretor

Flávio Gonçalves - TV Bahia – Brasil

Claudia Ducatenzeiler – Mundo U – Argentina

Renata Turrent - Canal Once – México

Amanda Jaimes - Telecafé – Colômbia

Mariana Hidalgo - TVN – Chile

Eilen Juanola - Cubavisión – Cuba

Dustin Guerra - SERTV – Panamá