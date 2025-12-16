Safra Garantida SC reforça a proteção das lavouras em Santa Catarina

Foto: Will Nieckarz/Sape

A jovem família de Frantiescole Ernesto Marian e Bruna Carolina de Souza, da comunidade de Alto Rio Lessa, em Alfredo Wagner, que vive da produção de cebola e tomate, encontrou no Safra Garantida SC a segurança necessária para continuar investindo no campo. Eles são uma das famílias que hoje trabalham com mais tranquilidade graças ao subsídio do Governo do Estado para contratação do Proagro Mais. O Safra Garantida entrou em operação no segundo semestre deste ano e totaliza R$ 845,6 mil em contratos até 30 de novembro, beneficiando mais de 600 produtores rurais, em 148 municípios catarinenses.

Os produtores Frantiescole e Bruna seguiram os passos dos pais e permanecem no campo, mas sabem o quanto o clima pode comprometer o trabalho de meses. Em 2021, uma forte chuva de granizo destruiu toda a lavoura da família em poucos minutos. “Em 20 minutos de chuva de granizo perdemos tudo que tínhamos na lavoura. A safra inteira foi embora. Acionamos o seguro e isso aliviou muito — sem ele teria sido bem mais complicado”, relembra Frantiescole.

Neste ano, ao buscar o custeio da produção, o casal contou com o apoio do Safra Garantida para contratar o seguro Proagro Mais. “Muita gente deixa de fazer o seguro da roça pelo valor. Com o Safra Garantida, a redução é grande e tudo fica mais leve. Trabalhamos mais seguros, sabendo que temos proteção”, afirma Bruna.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, destaca que os eventos climáticos têm impactado cada vez mais a produção no campo, tornando essencial oferecer instrumentos que garantam segurança e tranquilidade aos agricultores, como o Safra Garantida. “A experiência da família de Alfredo Wagner mostra a importância desse apoio. Nossa expectativa em 2026 é ampliar fortemente o Programa Safra Garantida, alcançando mais produtores. É uma resposta direta a quem trabalha pelo desenvolvimento rural em Santa Catarina”, afirma Chiodini.

Foto: Reprodução/Secom SC

Frantiescole recomenda a adesão. “O Safra Garantida veio para ficar, está sendo muito bom para os agricultores. Hoje a gente dorme tranquilo, sem medo de ficar no prejuízo se vier um problema climático”, completa o produtor.

A família também acessou programas da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), executados em parceria com a Epagri, como o Água para o Campo, que viabilizou irrigação. Também acessaram o Terra Boa, utilizado para correção do solo e compra de sementes de milho, operacionalizado pela Sape e Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina (Fecoagro).

Foto: Reprodução/Secom SC

Política pública inédita

O Safra Garantida SC oferece até R$ 1.500,00 por produtor para custear a taxa de adesão ao Proagro Mais, seguro federal que protege agricultores de perdas causadas por eventos climáticos. O benefício atende agricultores enquadrados no Pronaf, com renda bruta anual de até R$ 150 mil e com exploração de culturas alimentares.

O governo do Estado estima investir R$ 84 milhões nos próximos dois anos em subvenção da taxa do adicional do Proagro Mais, para agricultores familiares. A meta é beneficiar mais de 56 mil produtores, cobrir 282 mil hectares e proteger uma safra estimada em R$ 3,4 bilhões.

Como funciona

Um agricultor com 5 hectares de milho, por exemplo, teria um custo aproximado de R$ 300 por hectare para contratar o Proagro Mais — totalizando R$ 1.500,00. Com o Safra Garantida, o Estado subsidia integralmente esse valor, garantindo a proteção da lavoura sem custo adicional.

Como aderir

Os produtores podem aderir ao programa diretamente nas agências do Banco do Brasil, além das cooperativas já parceiras: Sicoob Central SC/RS, Central Sicredi Sul/Sudeste, Central Cresol Baser, Cresol Central Brasil, Central Cresol Sicoper, Sulcredi Crediluz e CrediSeara.

Os produtores interessados podem procurar os agentes financeiros credenciados para obter orientações e esclarecimentos. A adesão é feita diretamente nas agências ou nas cooperativas de crédito habilitadas.

Mais informações:

Andréia Cristina Oliveira

Assessora de Comunicação

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

[email protected]

Fone: (48) 3664-4393