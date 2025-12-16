Terça, 16 de Dezembro de 2025
Governo do Estado participa de inauguração de fábrica de fertilizantes, com investimento de R$ 25 milhões

Mais um marco para o desenvolvimento industrial do Estado ocorreu nesta terça-feira (16/12) com a inauguração de uma nova fábrica de fertilizantes,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/12/2025 às 16h22

Mais um marco para o desenvolvimento industrial do Estado ocorreu nesta terça-feira (16/12) com a inauguração de uma nova fábrica de fertilizantes, em Montenegro. Com investimento de R$ 25 milhões, a previsão é de gerar 50 novos postos de trabalho, visando triplicar a produção atual da empresa Sulboro, que hoje é de 11 mil toneladas por ano, com possibilidade de ampliação futura. O governo estadual foi representado na solenidade pelo secretário-adjunto da pasta de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt.

O investimento da Sulboro também sinaliza uma mudança no cenário econômico do Rio Grande do Sul. Após um período em que o Estado enfrentou dificuldades para atrair novos empreendimentos, iniciativas com visão de longo prazo, como esta, demonstram que o ambiente de negócios gaúcho está cada vez mais favorável, conforme projeção consolidada pelo Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável . A combinação de planejamento, políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e confiança do setor produtivo indica que o Estado avança na retomada da competitividade, na geração de empregos e no fortalecimento de sua base industrial.

Durante a inauguração, Evaldt ressaltou o papel do Estado em apoiar iniciativas como a da Sulboro. "A inauguração desta fábrica é um exemplo concreto de como o Rio Grande do Sul está preparado para receber investimentos e oferecer condições para que empresas cresçam e gerem oportunidades, seguindo as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável para melhorar o ambiente de negócios no Estado. Montenegro ganha em desenvolvimento, e o RS ganha em competitividade e geração de renda", disse.

A inauguração contou com a presença de autoridades locais e estaduais, reforçando a importância do empreendimento para o desenvolvimento da região. A Sulboro, que já possui operações em Canoas, tem 24 anos de atuação e é especializada na produção de fertilizantes à base de boro destinados à agricultura, sendo a primeira e única fabricante nacional de octaborato - composto químico muito importante em diversas aplicações, principalmente na agricultura e conservação de materiais

Texto: Ascom Sedec
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
