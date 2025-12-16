Terça, 16 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atenção, Reservistas para o Exercício de Apresentação da Reserva – EXAR 2025/2026

O Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR) é obrigatório e tem como objetivo manter os dados atualizados, fortalecer o espírito cívico e garantir a mobilização da Reserva.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora
16/12/2025 às 16h15
Atenção, Reservistas para o Exercício de Apresentação da Reserva – EXAR 2025/2026
Foto: Divulgação

ATENÇÃO, RESERVISTAS! – EXAR 2025/2026.

 O Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR) é obrigatório e tem como objetivo manter os dados atualizados, fortalecer o espírito cívico e garantir a mobilização da Reserva.

 Como se apresentar:

 Presencial: de 9 a 16 de dezembro de 2025

 Pela internet (EXARNET): de 1º de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, pelo site exarnet.eb.mil.br

  Apenas as 4 primeiras apresentações podem ser online. A 5ª é obrigatoriamente presencial.

 Quem deve fazer:

Militares da reserva remunerada

Oficiais e praças temporários licenciados

Reservistas licenciados nos últimos 5 anos

Aspirantes a Oficial R2 (CPOR/NPOR) dos últimos 5 anos

 Onde se apresentar:

 No quartel onde serviu, em qualquer quartel ou na Junta de Serviço Militar

Pela internet (quando permitido)

 No exterior: Repartições Consulares do Brasil

 Quem não se apresentar no prazo estará sujeito a multa, conforme a legislação.

 Duvidas ou mais informações procure a Junta de Serviço Militar do Município, através do telefone (55)9 9950-4746.

■ Notícias no WhatsApp:

  • Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Desenvolvimento Há 3 horas

Governo do Estado participa de inauguração de fábrica de fertilizantes, com investimento de R$ 25 milhões

Mais um marco para o desenvolvimento industrial do Estado ocorreu nesta terça-feira (16/12) com a inauguração de uma nova fábrica de fertilizantes,...
Fazenda Há 3 horas

Contadoria e Auditoria-Geral do Estado alertam para regras de encerramento do exercício financeiro de 2025

O governo do Estado, por meio da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz) alertam para regras de encerrame...

 -
RS Parcerias Há 4 horas

Governo lança projeto de concessão de loterias no Estado e abre consulta pública sobre o tema

O Governo do Rio Grande do Sul lançou, nesta terça-feira (16/12), o projeto de concessão dos serviços lotéricosno Estado, e também abriu o período ...
Sistema prisional Há 5 horas

Regulamentação da Polícia Penal proposta pelo governo Leite é aprovada na Assembleia Legislativa

Criada em 2022 pelo governador Eduardo Leite, através da Emenda à Constituição Estadual nº 82, a Polícia Penal do Rio Grande do Sul teve sua regula...
Geral Há 7 horas

PF deflagra operação contra tráfico internacional de brasileiros

Mandados são cumpridos em cinco estados

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 26°
22° Sensação
4.21 km/h Vento
48% Umidade
100% (0.62mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
31° 12°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 17°
Domingo
29° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Deputados retomam análise de projeto que regulamenta a reforma tributária; acompanhe
Justiça Há 9 minutos

Abraji: uso do judiciário para coibir liberdade de imprensa cresce 20%
Senado Federal Há 9 minutos

Bruno Bonetti toma posse e defende PL da Dosimetria
Senado Federal Há 9 minutos

Moro critica cenário de 2025 e destaca avanço do crime organizado
Senado Federal Há 9 minutos

Senado autoriza empréstimo para criação do primeiro ‘hospital inteligente’ do Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,51 +1,67%
Euro
R$ 6,47 +1,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 512,436,36 +2,08%
Ibovespa
158,964,13 pts -2.16%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6903 (15/12/25)
03
45
54
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3563 (15/12/25)
01
03
04
09
10
11
12
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2862 (15/12/25)
01
03
04
06
16
18
25
27
28
35
42
54
59
63
74
76
80
88
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2899 (15/12/25)
18
21
24
34
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias