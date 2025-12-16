Atenção, Reservistas para o Exercício de Apresentação da Reserva – EXAR 2025/2026

ATENÇÃO, RESERVISTAS! – EXAR 2025/2026.
O Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR) é obrigatório e tem como objetivo manter os dados atualizados, fortalecer o espírito cívico e garantir a mobilização da Reserva.
Como se apresentar:
Presencial: de 9 a 16 de dezembro de 2025
Pela internet (EXARNET): de 1º de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, pelo site exarnet.eb.mil.br
Apenas as 4 primeiras apresentações podem ser online. A 5ª é obrigatoriamente presencial.
Quem deve fazer:
Militares da reserva remunerada
Oficiais e praças temporários licenciados
Reservistas licenciados nos últimos 5 anos
Aspirantes a Oficial R2 (CPOR/NPOR) dos últimos 5 anos
Onde se apresentar:
No quartel onde serviu, em qualquer quartel ou na Junta de Serviço Militar
Pela internet (quando permitido)
No exterior: Repartições Consulares do Brasil
Quem não se apresentar no prazo estará sujeito a multa, conforme a legislação.
Duvidas ou mais informações procure a Junta de Serviço Militar do Município, através do telefone (55)9 9950-4746.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.