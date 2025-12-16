Atenção, Reservistas para o Exercício de Apresentação da Reserva – EXAR 2025/2026

ATENÇÃO, RESERVISTAS! – EXAR 2025/2026.

O Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR) é obrigatório e tem como objetivo manter os dados atualizados, fortalecer o espírito cívico e garantir a mobilização da Reserva.

Como se apresentar:

Presencial: de 9 a 16 de dezembro de 2025

Pela internet (EXARNET): de 1º de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, pelo site exarnet.eb.mil.br

Apenas as 4 primeiras apresentações podem ser online. A 5ª é obrigatoriamente presencial.

Quem deve fazer:

Militares da reserva remunerada

Oficiais e praças temporários licenciados

Reservistas licenciados nos últimos 5 anos

Aspirantes a Oficial R2 (CPOR/NPOR) dos últimos 5 anos

Onde se apresentar:

No quartel onde serviu, em qualquer quartel ou na Junta de Serviço Militar

Pela internet (quando permitido)

No exterior: Repartições Consulares do Brasil

Quem não se apresentar no prazo estará sujeito a multa, conforme a legislação.

Duvidas ou mais informações procure a Junta de Serviço Militar do Município, através do telefone (55)9 9950-4746.

■ Notícias no WhatsApp: