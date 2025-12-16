Governo do Estado celebra professores, estudantes e gestores no Destaques da Educação 2025

Encerrando o ano letivo, mais de mil participantes, entre professores de escolas estaduais, estudantes, diretores, gestores, autoridades públicas e servidores da educação gaúcha, estiveram reunidos na Casa da Ospa, em Porto Alegre, para uma cerimônia especial. Em um clima de festas e homenagens, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc) realizou, na segunda-feira (15/12), o evento de Destaques da Educação 2025. A comemoração, promovida anualmente desde 2023, celebrou neste ano as conquistas de 126 homenageados, que subiram ao palco do auditório para receber troféus e certificados de premiação.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, descreveu que a premiação sintetiza o potencial transformador da educação, refletindo as conquistas em curso na rede estadual. “Dentro das mudanças conceituais e metodológicas, dos compromissos assumidos e do enfrentamento das desigualdades e das injustiças, essa premiação é uma síntese do que um bom sistema de educação representa na transformação da sociedade. A nossa vida é um movimento permanente entre quem somos e quem estamos nos tornando. E eu tenho ficado cada vez mais convencida de que a profissão de professor é a profissão de tornar: de nos tornarmos pessoas melhores e de tornarmos nossos alunos pessoas melhores”, afirmou.

Segundo a secretária Raquel, esse processo ultrapassa os limites da escola, alcançando a sociedade como um todo. “Estamos construindo um sistema melhor, que influencia a família, a comunidade e o mundo em que vivemos. Hoje, precisamos cuidar da casa física, da casa social e da casa planetária. As demandas são muitas, e é por isso que vivemos um mundo tão desafiador”, completou.

Já a secretária-adjunta, Stefanie Eskereski, agradeceu a dedicação cotidiana dos profissionais da Rede Estadual, enfatizando a importância do trabalho de coordenação e das lideranças regionais. “Nada do que a gente pensa acontece sem a liderança de vocês. Tudo o que projetamos enquanto política pública passa pelo trabalho que vocês realizam”, ressaltou.

Secretária diz que educação ultrapassa os limites da escola: “Estamos construindo um sistema melhor, que influencia a sociedade" -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Protagonismo juvenil

Além disso, em uma prática que se consolidou nas cerimônias da Seduc, o evento teve foco no protagonismo juvenil, sendo conduzido por dois estudantes da Rede Estadual. Eduardo da Silveira de Oliveira, da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Lauro Silva Azambuja, de Arambaré, e Ana Beatriz Flach, da EEEM Professor João Germano Imlau, de Erechim, apresentaram todo o roteiro da programação, mantendo a energia e a atenção do público.

Eles foram escolhidos por serem líderes de suas escolas, além de serem representantes do Conselho de Participação Estudantil. A iniciativa da Seduc promove o engajamento e a mobilização dos estudantes da Rede Estadual, que são eleitos por suas próprias comunidades escolares.

Na entrada do saguão, os convidados foram recepcionados pelo som do violino da estudante Eshiley Eloa Ribeiro de Ávila, do Instituto Estadual Augusto de Moura e Cunha, de Guaíba. À medida em que entravam no teatro, os participantes ouviram o hino nacional e riograndense, executados pelo acordeão do aluno Isaac Jacobs, do Colégio Estadual Doutor Carlos Pinto de Albuquerque, de Barra do Ribeiro, e o violão de Felipe Padula, da EEEM Franciso Rosales Neumann, também do mesmo município.

Iniciativas com impacto social e ambiental

Após a exibição de um vídeo em um telão montado no palco, mostrando a retrospectiva de alguns dos principais momentos da educação gaúcha, a cerimônia seguiu com a entrega dos prêmios. Eles foram divididos em 16 categorias, representando e valorizando diferentes qualidades que formam a Rede Estadual.

Logo no início, a primeira categoria, sobre Ciência, Inovação e Pesquisa, reconheceu os trabalhos de impacto social, ambiental e tecnológico que foram criados por alunos e professores. Entre eles, estiveram projetos de agroecologia desenvolvidos por estudantes indígenas da Escola Estadual Indígena Nhu Porã, pesquisas premiadas em feiras científicas nacionais como a Mostratec, iniciativas voltadas à agricultura familiar, à sustentabilidade ambiental, à robótica educacional e à inserção de jovens no mercado de trabalho, além de equipes vencedoras de desafios de inovação promovidos pela Seduc, como o Hackatchê e o Hackatchê Business.

Estudantes e professores de diferentes regiões do Estado foram premiados por projetos inovadores -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Inspiração e resiliência

Na sequência, a categoria centrada nas merendeiras das escolas estaduais homenageou as vencedoras do Concurso Nutrindo a Educação, uma disputa culinária da Rede Estadual conhecida carinhosamente como “Masterchef das Merendeiras”. Subiram ao palco representantes das equipes classificadas em terceiro, segundo e primeiro lugares, com receitas elaboradas a partir de critérios nutricionais e do aproveitamento de alimentos do cardápio escolar.

A categoria Escolas Resilientes, por sua vez, destacou as instituições que implementaram planos de contingência escolar após os eventos climáticos extremos, como enchentes e temporais. Foram homenageadas escolas fortemente atingidas nos últimos anos e que passaram a ser referência na reorganização de espaços escolares, protocolos de segurança e retomada das atividades pedagógicas.

Nesse mesmo ritmo, o momento seguinte foi dedicado às Lideranças Climáticas, com a entrega de prêmios a estudantes que representaram o Rio Grande do Sul em eventos nacionais e internacionais, como a COP 30, em Belém. O grupo reuniu alunos de diferentes regiões do Estado, incluindo estudantes de escolas indígenas e quilombolas, reconhecidos por atuação em projetos ambientais, pesquisa científica e comunicação comunitária.

Na categoria Vozes que Inspiram, uma das mais aplaudidas pelo público, a cerimônia prestou homenagem à professora e pesquisadora Petronilha Gonçalves e Silva, referência nacional na educação antirracista e professora aposentada da Rede Estadual. O reconhecimento também a criação do Prêmio Doutora Petronilha, voltado a ações pedagógicas que valorizam a equidade racial e a diversidade nas escolas estaduais.

Pesquisadora Petronilha Gonçalves e Silva foi homenageada por ser inspiração a projetos antirracistas nas escolas -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Valorização dos profissionais da educação

O evento valorizou ainda a atuação dos servidores da sede da Seduc, contemplando todas as áreas da secretaria. Cada setor escolheu um homenageado, que recebeu um certificado de destaque pelo trabalho realizado para melhorar o fluxo da administração central. A função de mentor escolar foi novamente reconhecida, com homenagens a profissionais que atuam no acompanhamento pedagógico das escolas, oferecendo suporte direto às equipes diretivas e docentes em diferentes coordenadorias regionais. Na área esportiva, a categoria Sucesso Esportivo destacou uma estudante campeã brasileira e vice-campeã sul-americana no atletismo, na modalidade arremesso de peso.

A pauta da educação antirracista teve espaço próprio, com o reconhecimento de escolas piloto da Rede Estadual, que foram selecionadas para agir como referência no combate ao racismo. Outros projetos desenvolvidos em instituições de ensino médio e fundamental foram destacados, além de ações voltadas à valorização da cultura afro-brasileira e à implementação de práticas pedagógicas antirracistas.

Propostas pedagógicas inovadoras

O Protagonismo Jovem reuniu estudantes que representaram o Estado em iniciativas como o Parlamento Juvenil do Mercosul, o Programa Jovem Senador, projetos de monitoria escolar, produção de conteúdo digital, participação em eventos institucionais e organização de ações culturais e estudantis. Também foram homenageados professores na categoria Atendimento Educacional Especializado (AEE), com destaque para práticas de inclusão, recomposição de aprendizagens e produção de materiais adaptados para estudantes da educação especial.

Em Estudos de Aprendizagem Contínua, escolas foram reconhecidas por experiências pedagógicas voltadas ao acompanhamento sistemático do desempenho dos estudantes, enquanto a categoria Ensino Médio em Tempo Integral premiou instituições que se destacaram pela implementação do modelo, excelência em gestão, formação continuada e replicabilidade das práticas.

Noite de celebração e reconhecimento aos alunos e profissionais da Educação do Estado em 2025 -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Mobilização pelo Saeb

A categoria Boas Práticas em Governança e Gestão contemplou diretores de escolas de diferentes regiões do Estado, enquanto a última categoria, sobre Engajamento Saeb, reuniu gestores e coordenadores regionais de lugares com alta participação no simulado e nas avaliações oficiais que coletam dados sobre a educação brasileira. Neste ano, a Rede Estadual se mobilizou para realizar as provas do Sistema de Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com atividades de preparação, que envolveram mais de 167 mil estudantes.

Ao final, a cerimônia encerrou com uma homenagem institucional às secretárias Raquel e Stefanie, marcando a gestão mais longa em continuidade que o Estado já teve na educação, com um ciclo de quatro anos. Desde 2021, elas estão à frente das políticas educacionais, conduzindo projetos como os uniformes escolares para professores e estudantes, Agiliza Educação, concursos públicos para o magistério estadual, auxílios para os estudantes permanecerem nas escolas, ampliação do Ensino Médio em Tempo Integral, entre outros.

Secretária Raquel Teixeira e a adjunta Stefanie Eskereski foram homenageadas pela gestão mais longa em continuidade na pasta -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Homenageados

Ciência, Inovação e Pesquisa

Escola Estadual Indígena Nhu Porã (11ª CRE): Estudante Patrícia Lopes Fernandes e professor Adilson Acosta (Projetos de agroecologia e "Florestas do Amanhã").

Escola Técnica Celeste Gobbato (20ª CRE): Estudantes Gabrielli Thalheimer, Gustavo Vargas Binsfeld, Lucas Desconsi Bester e professora Carine Meier (Controle fúngico sustentável). Estudantes Arthur Giacomini, Anita Rodrigues, Maria Eduarda Rotilli e professor André Luís Saldanha Botton (Pesquisa sobre inserção feminina no mercado de trabalho).

Escola Estadual Barão do Rio Branco (36ª CRE): Diretora Carmen Lorisa Daronco Guisso e professora Tatiani Kramer Camera (Programa Escolas Criativas/Programação).

Escola Técnica Cruzeiro do Sul (32ª CRE): Estudantes Eduardo Przycznski, Gustavo Duarte Ferreira e professora Mary Terezinha Cippolat Antonini (Projeto "Semeadeira Época").

32ª CRE (Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente): Estudante Isadora Bonotto Schmidt e professora Bruna Schweinberger.

Escola Estadual Brigadeiro José da Silva Paes (18ª CRE): Estudantes Gabrielle Arruda de Paiva, Júlia dos Santos Brancão Lopreti, Júlia Leite Arrieche, Júlia Machado Silva, Marcelo Miranda de Oliveira Júnior e Murilo Romeu Teixeira (Robótica/Alfabetização e Compostagem).

Colégio Estadual Caldas Júnior (17ª CRE): Estudante Jéssica dos Santos Selatchek e professora Juliana Kuhn Dutra.

Escola Mercedes Motta (17ª CRE): Professora Daniela Bozzetto (Escolas Criativas).

Escola Dom João Becker (1ª CRE): Estudantes Josué Santos de Oliveira da Silva, Leonardo Cardia Bicca e Luigi Parmeggiani Porto (Medalhistas na Olimpíada de Matemática da Unicamp).

Escola Estadual Padre Antônio Sepp (14ª CRE): Estudantes Francesco Joaquim Nibali, Carlos Eduardo Dalpiaz Resener, Leonardo dos Santos Guerreiro e professor Cristiano Novakowski Halles (Vencedores Hackatchê Business).

Escola Estadual Santa Isabel (28ª CRE): Estudantes Talita de Oliveira Elias, Pedro Henrique Trevisan Rocha, Renan Pacheco de Lima e diretora Silvia (Vencedores Hackatchê 2025/Projeto CashTrash).





Nutrindo a Educação (Concurso das Merendeiras)

1º Lugar: Alice Martins e Ciula Barbosa — Instituto Estadual Coronel Patrício Vieira Rodrigues (12ª CRE).

2º Lugar: Jacson Pereira e Marluce Taborda — Escola Estadual General José Antônio Flores da Cunha (19ª CRE).

3º Lugar: Rosane de Cássia Brauner e Tânia Tadielo — Instituto Estadual Professora Guilhermina Javorski (8ª CRE).





Escolas Resilientes (Planos de Contingência)

Escola Estadual Souza Doca (3ª CRE): Diretora Karina Baronio Cuccioli.

Escola Estadual Tereza Francescutti (27ª CRE): Diretora Maola Vargas.





Lideranças Climáticas (Representantes na COP 30)

Artur Nunes — Instituto Estadual de Educação Frederico Ludwig (2ª CRE).

Victória Luísa Daniel e Silva — Escola Estadual Claudio Antônio Benvegnu (7ª CRE).

Cassandra Costa Neves — Escola Estadual Francisco Brochado da Rocha (8ª CRE).

Bruno Silveira da Silva — Escola Estadual José Bonifácio (10ª CRE).

Maria Isabelly D'Gostini — Escola Estadual Quilombola Santa Teresinha (11ª CRE).

Letícia Silva Pinheiro — Escola Estadual Barão de Aceguá (13ª CRE).

Alef Cainã Martins Bueno — Escola Estadual Padre Francisco Goettler (20ª CRE).

Kerlon Galian Camilo Charque — Instituto Estadual Indígena Angelo Manhká Miguel (21ª CRE).

Alan Gabriel Lemes Medina — Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Setembrina (28ª CRE).





Vozes que Inspiram

Dra. Petronilha Gonçalves e Silva — Homenageada pela trajetória na educação das relações étnico-raciais.





Servidores da Seduc

Gabinete: Adriana Rodrigues Jorge.

Núcleo de Governança: Victória Maia Neves Rodrigues.

Núcleo de Cuidado e Bem-Estar: Maria Gabriela de Oliveira Vieira.

Assessoria Técnica: Isabela Souza Júlio.

Assessoria de Integridade (ASIAC): Leonardo Bandeira.

Centro de Educação Baseada em Evidências: Nikolas Sousa Weige.

Assessoria de Comunicação: Rodrigo Canabarro Peixoto.

Procuradoria Setorial: João Victor Brisch.

Planejamento e Gestão (SPGO): Rômulo Edler.

Superintendência de Educação Profissional (Suepro): Juciane Marques da Silva.

Infraestrutura e Serviços Escolares: Elaine Bif Rodrigues.

Desenvolvimento da Educação: Salete Dossa Albuquerque.





Mentoria

Andrea Carvalho Ribeiro (24ª CRE).

Daniela Ribas Lau (39ª CRE).

Valda Carmelita da Silva Fortes (20ª CRE).





Sucesso Esportivo

Kauane Padilha — Escola Estadual Doutor Aldo Conte (39ª CRE).





Educação Antirracista nas Escolas

Diretor Vinícius Soares — Colégio Estadual Francisco Caldas Junior (1ª CRE).

Diretor Glênio Barbosa — Colégio Professor Tolentino Maia (28ª CRE).

Escola Estadual Bento Gonçalves (27ª CRE) - Projeto AfroBento: Diretora Ana Luisa Ost Oleinski, orientadoras Caroline Oliveira de Castro, Ana Cristina Raya Gomes, Luciane Alaides Brum da Silva e estudantes Maria Luiza Gregório Nunes e Naiane de Oliveira Nunes.

Diretora Karen Soares— Escola Estadual Senador Salgado Filho (28ª CRE).





Protagonismo Jovem

Isadora da Costa Nunes — Instituto Estadual Miguel Calmon (9ª CRE).

Raphael Jorge Guimarães — Escola Estadual Professor Affonso Rabuske (6ª CRE).

João Vitor Pereira da Silva — Escola Estadual José Bonifácio (10ª CRE).

Bruno Silveira da Silva — Escola Estadual José Bonifácio (10ª CRE).

Eduardo da Silveira de Oliveira e Sophia Gonçalves Bonestof Wagner — Escola Estadual Lauro Silva Azambuja (12ª CRE).

Maria Eduarda Barbosa e Joana Jacobsen — Instituto Estadual Doutor Bulcão (13ª CRE).





Atendimento Educacional Especializado (AEE)

Ana Paula Alves Ferreira Fonseca — Escola Estadual Maria Cristina Chiká (1ª CRE).

Carla Martegane — Instituto Estadual Professor Diehl (19ª CRE).

Marcia Maria Lermen — Escola Estadual Professora Helvética Magnabosco (15ª CRE).





Estudos de Aprendizagem Contínua

Diretora Priscilla de Andrade Bicca e Professora Aline Fabiele Alves Sousa — Escola Estadual Dr. Fernando Abott (19ª CRE).

Diretor André Vanderlei da Silva e Professora Luciane Martins de Freitas — Instituto Estadual Pereira Coruja (3ª CRE).

Diretora Maria Denise Marconato e Professora Graciela Meggiolaro — Instituto Estadual Odão F. Pippi (14ª CRE).





Ensino Médio em Tempo Integral

Diretora Regina da Silva Lindemann — Escola Estadual José Veridiano Ferreira (5ª CRE).

Diretor Ednilson Roesler — Escola Estadual Setembrina (28ª CRE).

Diretora Sandra Aparecida — Escola Estadual Francisco Argenta (7ª CRE).

Diretora Fabiana Malakowski de Almeida — Escola Estadual Buriti (14ª CRE).





Boas Práticas nos Indicadores de Governança e Gestão

Diretora Milene Cristina de Oliveira Silveira — Escola Estadual Doutor Luiz Bastos do Prado (28ª CRE).

Diretor Jefferson de Almeida Pereira — Escola Estadual Cristóvão Colombo (1ª CRE).

Diretor Daniel Adams Boeira — Escola Estadual Olindo Flores da Silva (2ª CRE).

Diretora Milena Pires Freitas — Colégio Estadual Sete de Setembro (12ª CRE).

Diretora Estela Pinto Grun — Colégio Estadual São Borja CESB (35ª CRE).

Diretor Gleidevan de Moraes Marques — Instituto Estadual Menna Barreto (19ª CRE).

Diretora Tatiane Eidt de Lima — Escola Estadual Pedro Nunes de Oliveira (6ª CRE).





Engajamento SAEB (Diretores e Escolas)

1ª CRE: Maria de Lurdes Zanon (Instituto Estadual Rio Branco).

2ª CRE: Anne Priscila Maciel (Escola Estadual Adão Martini).

3ª CRE: Karina Baronio Cuccioli (Escola Estadual General Souza Doca).

4ª CRE: Ernani Dirceu Reisner (Escola Estadual Padre Amstad).

5ª CRE: Marlei Borchardt Scroder (Escola Estadual Alberto Wienke).

6ª CRE: Lílian Batista Rodrigues Santos (Colégio Estadual Barro Vermelho).

7ª CRE: Laureci Liana Brunetto (Escola Estadual Presidente Kennedy).

8ª CRE: Silvane Fagan (Escola Estadual Tiradentes).

9ª CRE: Daiane Dutra dos Santos (Escola Estadual Joaquim Nabuco).

10ª CRE: Andre Bernardi da Silva (Escola Estadual Salgado Filho).

11ª CRE: Ana Cristine Delgado (Escola Estadual Herlita Silveira Teixeira).

12ª CRE: Deise Kubassewski Gama (Instituto Estadual Cônego Luiz Walter Hanquet).

13ª CRE: Claudia Regina Borges da Mota (Escola Estadual Licinio Cardoso).

14ª CRE: Elizandra Minetto Segatto (Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro).

15ª CRE: Neuri Stieven (Colégio Mario Quintana).

16ª CRE: Beatriz Marqueto Sganzerla (Escola Estadual José Pansera).

17ª CRE: Márcia Inês Scheidt Eckert (Escola Estadual Barão do Rio Branco).

18ª CRE: Verônica Cunha Barcellos (Escola Estadual Silvério da Costa Novo).

19ª CRE: Mara Khatib (Escola Estadual João Pedro Nunes).

20ª CRE: Vilmar Luis Leitte (Instituto Estadual Visconde de Taunay).

21ª CRE: Luciano Molinari (Escola Professora Cléia Salete Daalberto).

23ª CRE: Felix Bernardi (Escola Estadual Professor José Fernandes de Oliveira).

24ª CRE: Darlan Bittencourt Ribeiro (Escola Estadual Érico Veríssimo).

25ª CRE: Maria Cecília Provensi Galvagni (Escola Estadual José Clemente Pereira).

27ª CRE: Alexandre Souza Bizarro (Escola Estadual Nestor Vianna de Campos).

28ª CRE: Eliandra da Silva Guedes (Escola Técnica Marechal Mascarenhas de Moraes).

32ª CRE: Ismar Spies (Instituto Estadual São Francisco Xavier).

35ª CRE: Estela Pinto Grun (Colégio Estadual São Borja CESB).

36ª CRE: Graciela Daiane Grade Bottega (Escola Estadual Ijuí).

39ª CRE: Cinara Mayer (Escola Estadual Cônego João Batista Sorg).



