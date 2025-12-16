Cinco presos por golpes em máquinas; um deles é da Região Celeiro

Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Passo Fundo, deflagrou a fase final da Operação Oculta Parte, resultado de investigação que revelou uma organização criminosa especializada em estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa.

Cinco pessoas foram presas — uma em Passo Fundo, uma em Tapejara, uma em Vacaria e duas em Erechim — e uma arma de fogo, junto com 150 munições, foi apreendida. Ao todo, 13 pessoas são investigadas no inquérito.

O grupo utilizava documentos falsos em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para obter financiamentos de máquinas agrícolas, caminhões e outros veículos. Após a liberação dos empréstimos, deixavam de pagar as parcelas e ocultavam os bens adquiridos de forma fraudulenta.

A ação contou com apoio de delegacias de Porto Alegre, Erechim, Tapejara e Vacaria, garantindo o cumprimento simultâneo das ordens judiciais.

A primeira fase da operação, em 2024, nos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, já havia recuperado todos os veículos e máquinas obtidos ilegalmente, estimando prejuízos em R$ 30 milhões. Dois líderes da quadrilha estão entre os presos nesta fase final.









