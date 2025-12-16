Terça, 16 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cinco presos por golpes em máquinas; um deles é da Região Celeiro

Polícia Civil desarticula quadrilha que usava “laranjas” para financiar equipamentos agrícolas e outros veículos; prejuízo estimado chega a R$ 30 milhões

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações PC
16/12/2025 às 11h24 Atualizada em 16/12/2025 às 11h49
Cinco presos por golpes em máquinas; um deles é da Região Celeiro
(Foto: Divulgação PC)

Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Passo Fundo, deflagrou a fase final da Operação Oculta Parte, resultado de investigação que revelou uma organização criminosa especializada em estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa.

Cinco pessoas foram presas — uma em Passo Fundo, uma em Tapejara, uma em Vacaria e duas em Erechim — e uma arma de fogo, junto com 150 munições, foi apreendida. Ao todo, 13 pessoas são investigadas no inquérito.

O grupo utilizava documentos falsos em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para obter financiamentos de máquinas agrícolas, caminhões e outros veículos. Após a liberação dos empréstimos, deixavam de pagar as parcelas e ocultavam os bens adquiridos de forma fraudulenta.

A ação contou com apoio de delegacias de Porto Alegre, Erechim, Tapejara e Vacaria, garantindo o cumprimento simultâneo das ordens judiciais.

A primeira fase da operação, em 2024, nos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, já havia recuperado todos os veículos e máquinas obtidos ilegalmente, estimando prejuízos em R$ 30 milhões. Dois líderes da quadrilha estão entre os presos nesta fase final.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 24 minutos

PF deflagra operação contra tráfico internacional de brasileiros

Mandados são cumpridos em cinco estados

 (Foto: Ascom / Sefaz)
Nota Fiscal Há 1 hora

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é obrigatória para produtores rurais gaúchos a partir de janeiro

Com a mudança, que vinha sendo implementada de forma gradual, a nota em papel chamada de “talão do produtor” deixa de valer.

 (Foto: Reprodução / RBS TV)
Investigação aberta Há 2 horas

Creche particular é investigada por suspeita de medicação em crianças

Pais relatam uso de remédios para deixar alunos mais tranquilos; Conselho Tutelar recomendou suspensão das atividades.

 -
Fazenda Há 2 horas

Pagamento antecipado do IPVA 2026 começa nesta terça-feira (16) com descontos que podem chegar a 25,69%

A partir desta terça-feira (16/12), os proprietários de veículos já podem antecipar o pagamento do IPVA 2026 e garantir os maiores descontos do paí...

 (Foto: Tiago Coutinho / MPRS)
Jogos ilegais Há 2 horas

MPRS realiza operação contra casal de influenciadores por jogos de azar e lavagem de dinheiro

Investigação apura esquema ligado ao “Jogo do Tigrinho”, com sequestro de bens de luxo e suspeita de lavagem de mais de R$ 7 milhões no Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
22° Sensação
4.52 km/h Vento
38% Umidade
100% (0.62mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
31° 12°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 17°
Domingo
29° 21°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

Eletrolar expande internacionalmente e tem novo portfólio
Justiça Há 23 minutos

Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido
Justiça Há 23 minutos

Desembargador é preso por operação que mirou em presidente da Alerj
Câmara Há 23 minutos

Prazo do grupo de trabalho sobre comercialização de suplementos alimentares é prorrogado
Geral Há 23 minutos

PF deflagra operação contra tráfico internacional de brasileiros

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,84%
Euro
R$ 6,44 +1,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 505,274,67 +1,49%
Ibovespa
159,762,94 pts -1.67%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6903 (15/12/25)
03
45
54
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3563 (15/12/25)
01
03
04
09
10
11
12
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2862 (15/12/25)
01
03
04
06
16
18
25
27
28
35
42
54
59
63
74
76
80
88
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2899 (15/12/25)
18
21
24
34
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias