Creche particular é investigada por suspeita de medicação em crianças

Pais relatam uso de remédios para deixar alunos mais tranquilos; Conselho Tutelar recomendou suspensão das atividades.

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1
16/12/2025 às 11h08
Creche particular é investigada por suspeita de medicação em crianças
(Foto: Reprodução / RBS TV)

Uma creche particular em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, está sendo investigada após os pais alegarem que as crianças teriam recebido medicamentos para ficarem mais tranquilas durante o dia.

 O caso chegou ao Conselho Tutelar, que solicitou o fechamento preventivo do espaço, identificado como Escola de Educação Infantil Rafa Kids. A Polícia Civil abriu inquérito e começou a ouvir testemunhas.

 Na última semana, fotos feitas dentro da creche circularam em grupos de mensagens dos responsáveis. Nas imagens, crianças aparecem compartilhando a mesma garrafa de água e até um único prato de comida. Além disso, mães afirmam ter recebido conversas atribuídas a funcionárias do local, sugerindo aumento na dosagem de remédios para acalmar os pequenos.

 Uma das mães, Evelyn Saldanha, que também é técnica de enfermagem, relata que os sinais começaram a aparecer em casa:

 “A criança chegava em casa com diarreia, com vômito, com náusea e a gente pensava ‘comeu um docinho, aconteceu alguma coisa assim'”, conta.

 Nas mensagens recebidas, as mães informaram que havia relatos como: “dei dois comprimidos para a menina e ela ainda não dormiu”.

 A Polícia Civil começou a ouvir pais e funcionários. A prefeitura informou que acompanha o caso e que todas as medidas cabíveis serão tomadas.

 A escola abriu normalmente na segunda-feira (15). Pela manhã, o Conselho Tutelar fez vistoria e recomendou a suspensão das atividades até que tudo seja apurado. As crianças foram encaminhadas para avaliação médica.

 

 Pais relatam mudanças no comportamento

Alessandra Marques, mãe de uma menina que frequentava o local, percebeu alterações logo nos primeiros dias na creche:

“Ela estava muito sonolenta, não queria brincar. Ela era uma criança que vivia sorrindo, uma criança saudável. Tomava uma mamadeira de manhã, almoçava, tomava uma mamadeira à tarde. Agora ela não toma mais o mama dela, não quer mais comer”, relata.

 Segundo os pais, a denúncia também foi encaminhada ao Ministério Público.

 

 

Economia
