Pagamento antecipado do IPVA 2026 começa nesta terça-feira (16) com descontos que podem chegar a 25,69%

A partir desta terça-feira (16/12), os proprietários de veículos já podem antecipar o pagamento do IPVA 2026 e garantir os maiores descontos do paí...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/12/2025 às 10h58
A partir desta terça-feira (16/12), os proprietários de veículos já podem antecipar o pagamento do IPVA 2026 e garantir os maiores descontos do país. Quem quitar o imposto até 30 de dezembro terá desconto de 3% pela antecipação, além de evitar a atualização pela variação da UPF/RS (estimada em 4,43%), o que representa uma redução potencial de 7,11%. Somando os benefícios dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão, o abatimento pode chegar a 25,69% sobre o valor total do tributo.

Quase 900 mil veículos, cerca de 22% da frota tributável, podem aproveitar o desconto máximo pagando ainda em dezembro. “É uma oportunidade para começar o ano com tranquilidade, aproveitar o 13º salário e manter as contas em dia”, destaca o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Além do pagamento antecipado, o IPVA 2026 oferece parcelamento em até seis vezes sem juros, desde que a primeira parcela seja quitada até 30 de janeiro. Quem optar por pagar em janeiro, fevereiro ou março também terá descontos progressivos: 3%, 2% e 1%, respectivamente. Os descontos máximos de cada mês, somando Bom Motorista e Bom Cidadão, são:

Bom Motorista

O benefício do Bom Motorista premia quem dirige com responsabilidade. Os descontos variam conforme o período sem infrações:

  • 15%: sem multas entre 01/11/2022 e 31/10/2025
  • 10%: sem multas desde 01/11/2023
  • 5%: sem multas desde 01/11/2024

Em 2026, 920 mil veículos terão direito ao desconto máximo, somando R$ 235 milhões em benefícios. É um incentivo para manter a segurança no trânsito e ter maio economia.

Bom Cidadão

O programa valoriza quem pede nota fiscal com CPF. Os descontos são:

  • 5%: 150 notas ou mais
  • 3%: entre 100 e 149 notas
  • 1%: entre 51 e 99 notas

Neste ano, o Bom Cidadão bateu recorde: são 908 mil veículos contemplados, totalizando R$ 93 milhões em deduções. Ao todo, 39% da frota tributável terá direito ao benefício.

Atenção à consulta do valor do IPVA e aos dados do beneficiário

Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR Code é necessário acessar o site, usando a autenticação pelo login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. É importante também que os motoristas estejam atentos ao beneficiário do Pix. Antes de efetuar o pagamento, é importante verificar as informações do destinatário, que são as seguintes:

  • Nome: IPVA SEFAZ/RS
  • CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81
  • Instituição: Bco do Estado do RS S.A
  • Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030080

Outras informações no site da Receita Estadual .

Sobre o IPVA 2026

  • Quem paga IPVA?
    • Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2007, exceto os isentos em lei.

  • Como pagar?
    • Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o código Renavam e a placa do veículo nos bancos credenciados ou gerar o QR Code pelo site ipva.rs.gov.br ou pelo aplicativo IPVA RS. Junto com o IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

  • Onde consultar o valor do IPVA e gerar o QR Code?
  • Atenção a golpes:
    • antes de efetuar o pagamento, verifique as informações do destinatário.

  • Onde pagar?
    • Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. Opção de Pix disponível em mais de 760 instituições.

  • Alíquotas do IPVA 2026
    • 3%– automóveis e camionetas
    • 2%– motocicletas
    • 1%– caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
