Escolas estaduais do RS superam média nacional em infraestrutura e climatização

Levantamento aparece no Anuário da Educação Básica 2025

Por: Editoria Local Fonte: SECOM-RS
14/12/2025 às 12h50
Escolas estaduais do RS superam média nacional em infraestrutura e climatização
Quase metade das salas da rede pública gaúcha possui equipamentos como ar-condicionado, aquecedor ou climatizador (Foto: Diones Roberto Becker)

As escolas estaduais do Rio Grande do Sul estão entre as que possuem as melhores condições de infraestrutura básica na comparação com as redes públicas de outros estados brasileiros. É o que indica o levantamento do Anuário da Educação Básica 2025, divulgado pela ONG Todos pela Educação, da Fundação Santillana e Editora Moderna.

Na educação, o compromisso do Governo do Estado é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Um dos pontos do estudo diz respeito à climatização. Quase metade das salas da rede pública gaúcha (48,1%) conta com equipamentos como ar-condicionado, aquecedor ou climatizador. O índice é superior à média nacional para escolas públicas – que é de 38,7%.

 

