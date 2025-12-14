Escolas estaduais do RS superam média nacional em infraestrutura e climatização

As escolas estaduais do Rio Grande do Sul estão entre as que possuem as melhores condições de infraestrutura básica na comparação com as redes públicas de outros estados brasileiros. É o que indica o levantamento do Anuário da Educação Básica 2025, divulgado pela ONG Todos pela Educação, da Fundação Santillana e Editora Moderna.

Na educação, o compromisso do Governo do Estado é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Um dos pontos do estudo diz respeito à climatização. Quase metade das salas da rede pública gaúcha (48,1%) conta com equipamentos como ar-condicionado, aquecedor ou climatizador. O índice é superior à média nacional para escolas públicas – que é de 38,7%.

