Previsão é de sol e de chuvas isoladas para a próxima semana no RS

No domingo (14/12), o sol deve predominar em todo o território gaúcho (Foto: Diones Roberto Becker)

A previsão do tempo é de um período marcado por sol, variação de nebulosidade e chuvas isoladas. O início da segunda quinzena de dezembro deve ser de chuvas associadas à aproximação de uma frente fria que pode avançar pelo Estado, criando um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das culturas.

As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 50/2025, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (13/12): um sistema de baixa pressão deve atuar sobre o Estado, aumentando a nebulosidade ao longo do dia e possibilitando a ocorrência de pancadas isoladas de chuva em todas as regiões. As temperaturas máximas devem chegar entre 32°C no Sul e 25°C no Norte.

- Domingo (14/12): o sol deve predominar em todo o território gaúcho. Há chance de pancadas isoladas ao longo do dia devido ao aquecimento diurno. As temperaturas máximas devem atingir até 35°C no Oeste, Centro e Região Metropolitana, e no Nordeste e Sudeste em torno de 29°C.

- Segunda-feira (15/12): a passagem de uma frente fria pode provocar chuva principalmente na metade Oeste e Sul do Estado. As temperaturas máximas podem chegar a 32°C na Região Metropolitana, Nordeste e Litoral Norte. Nas demais regiões em torno de 28°C.

- Terça-feira (16/12): uma massa de ar frio e seco deve estabilizar a atmosfera, e o dia deve ser ensolarado com pouca nebulosidade e com temperaturas mínimas de 16°C e máximas de 26°C a 30°C.

- Quarta-feira (17/12): o sol deve predominar novamente, com poucas nuvens. As temperaturas entram em elevação em todo o Estado, alcançando 35°C na Fronteira Oeste e de 29°C no Nordeste e no litoral Norte.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.