RS supera trimestre anterior e atinge menor taxa de desemprego desde 2012

Terceiro trimestre de 2025 apresentou uma taxa de desemprego de 4,1% no Rio Grande do Sul, a menor dos últimos 13 anos (Foto: Diones Roberto Becker)

O terceiro trimestre de 2025 apresentou uma taxa de desemprego de 4,1% no Rio Grande do Sul – a menor dos últimos 13 anos. O número supera o índice registrado no trimestre anterior, quando o Estado já havia assinalado o melhor resultado da série histórica. Os dados aparecem na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir de análise de indicadores de trabalho, renda e demais parâmetros socioeconômicos do país.

Em relação ao trimestre anterior, o índice reduziu em 0,2%, enquanto no comparativo com o mesmo período de 2024, a redução é de 1%. No comparativo de dez anos, o resultado é ainda mais expressivo, saindo de 7% no terceiro trimestre de 2015 para os 4,1% registrados na última amostragem.

A pesquisa mostrou ainda que o Rio Grande do Sul conta com 531 mil pessoas subutilizadas – o menor quantitativo desde 2012. Em relação ao trimestre anterior, o índice apresentou redução de 0,9%, ficando em 8,6%.

