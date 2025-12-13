Sábado, 13 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Colheita do trigo está praticamente finalizada no RS

Área cultivada de trigo no Estado está estimada em 1.154.284 hectares

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI-RS
13/12/2025 às 11h37
Colheita do trigo está praticamente finalizada no RS
Produtividade média final, projetada pela Emater-Ascar, é de 3.012 quilos por hectare (Foto: Diones Roberto Becker)

A colheita do trigo no Rio Grande do Sul está em finalização, restando apenas 1% por colher nas áreas localizadas em altitudes elevadas do Planalto e dos Campos de Cima da Serra, onde o ciclo se alongou em razão do maior período vegetativo. De acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater-Ascar na quinta-feira (11/12), na região de Caxias do Sul a colheita do trigo avançou, em decorrência dos aproximados 20 dias sem precipitações, e atinge 80% da área cultivada. A produtividade média regional está elevada, próxima a 3.800 quilos por hectare (kg/ha), com PH geralmente acima de 80kg/hl. As melhores lavouras alcançaram 6.000kg/ha.

A área cultivada de trigo no Estado está estimada em 1.154.284 hectares. A produção deve alcançar 3.437.785 toneladas. A produtividade média final, projetada pela Emater-Ascar, é de 3.012kg/ha – valor semelhante à projeção inicial, realizada no período de semeadura (2.997kg/ha), e inferior à estimativa intermediária de outubro (3.261kg/ha), quando as lavouras apresentavam melhor potencial produtivo. A redução final se deve principalmente às chuvas ocorridas na transição de outubro para novembro, que coincidiram com o avanço da colheita em parte do Estado e provocaram perdas de massa e de qualidade dos grãos. Além disso, os efeitos da maior incidência de doenças fúngicas – especialmente giberela, que atingiu parte das espigas – reduziu o volume efetivamente colhido.

No Estado, houve diferenças significativas nas produtividades do trigo em decorrência das condições climáticas e dos níveis de investimento tecnológico, resultando em faixas distintas de rendimento. As zonas de maior rendimento, situadas acima de 3.500kg/ha, abrangem as regiões administrativas da Emater-Ascar de Caxias do Sul, Passo Fundo e Erechim, onde as características ambientais locais e o manejo com maior uso de insumos permitiram preservar o potencial produtivo. Na faixa intermediária, entre 2.700 e 3.300kg/ha, estão as de Frederico Westphalen, Ijuí, Lajeado, Pelotas, Santa Maria, Santa Rosa e Soledade, que registraram produtividade satisfatória, mas maior variabilidade em função da interferência moderada das chuvas e do manejo fitossanitário. Já a faixa de menor produtividade, abaixo de 2.500kg/ha, inclui as regiões de Bagé e Porto Alegre, sendo a primeira mais afetada pela instabilidade climática, especialmente na Fronteira Oeste e a Metropolitana, tradicionalmente por menores investimentos em insumos.

Em termos qualitativos, os grãos apresentam adequada classificação industrial, sobretudo em áreas conduzidas com maior nível tecnológico, em que o Peso Hectolitro (PH) ficou frequentemente acima de 78kg/hl e, em diversos casos, superaram 80kg/hl. Entretanto, nas áreas de menor investimento tecnológico, registrou-se qualidade satisfatória: grande parte da produção apresentou PH 78, e em alguns casos próximo a 76.

 

