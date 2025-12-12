Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Ouro e Prata ajusta rotas para suprir lacunas de transporte

Mudanças entram em vigor em 15 de dezembro

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
12/12/2025 às 15h57 Atualizada em 12/12/2025 às 17h03
Ouro e Prata ajusta rotas para suprir lacunas de transporte
(Foto: Reprodução)

A partir de 15 de dezembro, a Expresso Ouro e Prata passará a ajustar suas linhas de transporte público para atender aos trechos que ficaram sem cobertura após a paralisação de itinerários da empresa Sulserra. A mudança tem como objetivo garantir a continuidade da mobilidade para os passageiros afetados pela interrupção.

Embora a empresa esteja adaptando suas rotas para suprir a demanda emergencial, a Expresso Ouro e Prata esclarece que não está assumindo as linhas da Sulserra. A medida foi tomada como uma resposta à necessidade de manter o transporte público funcionando sem comprometer a qualidade e a eficiência do serviço.

A adaptação das rotas será realizada de forma a minimizar os impactos para os usuários e melhorar a conectividade entre as regiões afetadas. A empresa também reforça que continuará monitorando a situação e, caso necessário, fará novos ajustes para atender à demanda da população.

Essa ação visa assegurar que a mobilidade urbana na região seja mantida, mesmo diante do cenário inesperado causado pela paralisação. A Expresso Ouro e Prata orienta os passageiros a ficarem atentos às novas rotas e horários que entrarão em vigor a partir de dezembro.

LINHAS QUE A OURO E PRATA IRÁ ATUAR A PARTIR DA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA

PORTO ALEGRE - TENENTE PORTELA - CRISSIUMAL 

CRISSIUMAL  - TENENTE PORTELA - PORTO ALEGRE

IJUÍ - TENENTE PORTELA - BARRA DO GUARITA

BARRA DO GUARITA - TENENTE PORTELA - IJUÍ

SANTA ROSA - TENENTE PORTELA - FREDERICO WESTPHALEN

FREDERICO WESTPHALEN - TENENTE PORTELA - SANTA ROSA 

HORÁRIOS AINDA NÃO DEFINIDOS

Mais informações junto ao Terminal Rodoviário de Tenente Portela ou pelo fone watts 55 9 9133-9286

