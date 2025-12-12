Governo do Estado celebra convênio de mais de R$ 2,4 milhões da Consulta Popular com o Consórcio da Região Nordeste

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), oficializou na sexta-feira (12/12), em Tapejara, a assinatura de dois convênios da Consulta Popular com o Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste (Cirenor). O investimento total é de R$ 2,468 milhões. Os recursos reforçam ações municipais nas áreas de agricultura, desenvolvimento rural e infraestrutura.
O secretário da Seapi, Edivilson Brum, destacou que os recursos já estão em fase de execução e reforçou a importância da participação popular nas decisões do governo. “Estamos celebrando investimentos que impactam diretamente o desenvolvimento regional. Eles melhoram as condições de trabalho e de produção no campo. A Consulta Popular confirma sua importância como instrumento de fortalecimento das comunidades”, afirmou.
O primeiro convênio assinado é referente ao período 2024/2025. Os recursos somam R$ 1.728.571,43 do Estado e R$ 365.844,34 de contrapartida. O projeto inclui ações de irrigação rural, fortalecimento da patrulha agrícola do Cirenor, medidas emergenciais contra desastres naturais e a compra de veículos e equipamentos para ações sociais.
O segundo convênio contabiliza R$ 342.857,00 do Estado e R$ 30.900,00 de contrapartida,ao período 2020/2021.Os recursos serão usados para comprar três veículos, cinco notebooks, cinco impressoras multifuncionais e materiais de inspeção sanitária. O convênio também prevê cursos e assessoria técnica para apoiar as agroindústrias familiares.
Convênio de quase R$ 2,4 milhões assinado em outubro
Em outubro, a Seapi firmou outro convênio da Consulta Popular com o Cirenor. O acordo prevê a compra de equipamentos para a patrulha agrícola, como caminhões-caçamba. O valor total é de R$ 2,169 milhões, incluindo R$ 214.548,00 de contrapartida das prefeituras. Esse convênio, referente à Consulta Popular 2022/2023, tem como objetivo fortalecer a infraestrutura regional, especialmente por meio da melhoria das estradas vicinais.
A iniciativa busca garantir melhores condições para o desenvolvimento dos municípios, cuja economia é predominantemente agrícola — baseada no cultivo de grãos e na criação de bovinos e aves — facilitando o escoamento da produção.
Municípios integrantes do Cirenor
