Governo do Estado celebra convênio de mais de R$ 2,4 milhões da Consulta Popular com o Consórcio da Região Nordeste

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), oficializou na sexta-feira (12/12), em Tapejara, a assinatura de dois convênios da Consulta Popular com o Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste (Cirenor). O investimento total é de R$ 2,468 milhões. Os recursos reforçam ações municipais nas áreas de agricultura, desenvolvimento rural e infraestrutura.

O secretário da Seapi, Edivilson Brum, destacou que os recursos já estão em fase de execução e reforçou a importância da participação popular nas decisões do governo. “Estamos celebrando investimentos que impactam diretamente o desenvolvimento regional. Eles melhoram as condições de trabalho e de produção no campo. A Consulta Popular confirma sua importância como instrumento de fortalecimento das comunidades”, afirmou.

O primeiro convênio assinado é referente ao período 2024/2025. Os recursos somam R$ 1.728.571,43 do Estado e R$ 365.844,34 de contrapartida. O projeto inclui ações de irrigação rural, fortalecimento da patrulha agrícola do Cirenor, medidas emergenciais contra desastres naturais e a compra de veículos e equipamentos para ações sociais.

O segundo convênio contabiliza R$ 342.857,00 do Estado e R$ 30.900,00 de contrapartida,ao período 2020/2021.Os recursos serão usados para comprar três veículos, cinco notebooks, cinco impressoras multifuncionais e materiais de inspeção sanitária. O convênio também prevê cursos e assessoria técnica para apoiar as agroindústrias familiares.

Convênio de quase R$ 2,4 milhões assinado em outubro

Em outubro, a Seapi firmou outro convênio da Consulta Popular com o Cirenor. O acordo prevê a compra de equipamentos para a patrulha agrícola, como caminhões-caçamba. O valor total é de R$ 2,169 milhões, incluindo R$ 214.548,00 de contrapartida das prefeituras. Esse convênio, referente à Consulta Popular 2022/2023, tem como objetivo fortalecer a infraestrutura regional, especialmente por meio da melhoria das estradas vicinais.

A iniciativa busca garantir melhores condições para o desenvolvimento dos municípios, cuja economia é predominantemente agrícola — baseada no cultivo de grãos e na criação de bovinos e aves — facilitando o escoamento da produção.

Municípios integrantes do Cirenor

Água Santa

Barracão

Cacique Doble

Caseiros

Capão Bonito do Sul

Ibiaçá

Ibiraiaras

Lagoa Vermelha

Machadinho

Maximiliano de Almeida

Paim Filho

Sananduva

Santo Expedito do Sul

São João da Urtiga

São José do Ouro

Santa Cecília do Sul

Tapejara

Tupanci do Sul

Vila Lângaro



