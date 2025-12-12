Sexta, 12 de Dezembro de 2025
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado celebra convênio de mais de R$ 2,4 milhões da Consulta Popular com o Consórcio da Região Nordeste

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), oficializou na sexta-feira (12/12),...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/12/2025 às 15h09
Governo do Estado celebra convênio de mais de R$ 2,4 milhões da Consulta Popular com o Consórcio da Região Nordeste
Iniciativa busca garantir melhores condições para o desenvolvimento dos municípios, cuja economia é predominantemente agrícola -Foto: Ascom Seapi

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), oficializou na sexta-feira (12/12), em Tapejara, a assinatura de dois convênios da Consulta Popular com o Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste (Cirenor). O investimento total é de R$ 2,468 milhões. Os recursos reforçam ações municipais nas áreas de agricultura, desenvolvimento rural e infraestrutura.

O secretário da Seapi, Edivilson Brum, destacou que os recursos já estão em fase de execução e reforçou a importância da participação popular nas decisões do governo. “Estamos celebrando investimentos que impactam diretamente o desenvolvimento regional. Eles melhoram as condições de trabalho e de produção no campo. A Consulta Popular confirma sua importância como instrumento de fortalecimento das comunidades”, afirmou.

O primeiro convênio assinado é referente ao período 2024/2025. Os recursos somam R$ 1.728.571,43 do Estado e R$ 365.844,34 de contrapartida. O projeto inclui ações de irrigação rural, fortalecimento da patrulha agrícola do Cirenor, medidas emergenciais contra desastres naturais e a compra de veículos e equipamentos para ações sociais.

O segundo convênio contabiliza R$ 342.857,00 do Estado e R$ 30.900,00 de contrapartida,ao período 2020/2021.Os recursos serão usados para comprar três veículos, cinco notebooks, cinco impressoras multifuncionais e materiais de inspeção sanitária. O convênio também prevê cursos e assessoria técnica para apoiar as agroindústrias familiares.

Convênio de quase R$ 2,4 milhões assinado em outubro

Em outubro, a Seapi firmou outro convênio da Consulta Popular com o Cirenor. O acordo prevê a compra de equipamentos para a patrulha agrícola, como caminhões-caçamba. O valor total é de R$ 2,169 milhões, incluindo R$ 214.548,00 de contrapartida das prefeituras. Esse convênio, referente à Consulta Popular 2022/2023, tem como objetivo fortalecer a infraestrutura regional, especialmente por meio da melhoria das estradas vicinais.

A iniciativa busca garantir melhores condições para o desenvolvimento dos municípios, cuja economia é predominantemente agrícola — baseada no cultivo de grãos e na criação de bovinos e aves — facilitando o escoamento da produção.

Municípios integrantes do Cirenor

  • Água Santa
  • Barracão
  • Cacique Doble
  • Caseiros
  • Capão Bonito do Sul
  • Ibiaçá
  • Ibiraiaras
  • Lagoa Vermelha
  • Machadinho
  • Maximiliano de Almeida
  • Paim Filho
  • Sananduva
  • Santo Expedito do Sul
  • São João da Urtiga
  • São José do Ouro
  • Santa Cecília do Sul
  • Tapejara
  • Tupanci do Sul
  • Vila Lângaro

Texto: Elstor Hanzen/Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 46 minutos

Epagri abre colheita catarinense do maracujá em São João do Sul

Foto: Divulgação/EpagriA Epagri realiza no dia 17 de dezembro, das 8h30min às 13h, a abertura da colheita do maracujá no município de São João do S...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 16 horas

Governador anuncia equipamentos e parceria inédita para fortalecer ensino agrotécnico em SC

Foto: Leo Munhoz /SECOMO governador Jorginho Mello fez a entrega de tratores, veículos e equipamentos de informática para modernizar a infraestrutu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 21 horas

Governo orienta produtores a buscarem programas estaduais de apoio diante das perdas registradas em lavouras atingidas por granizo

Foto: DivulgaçãoA passagem de fortes chuvas e granizo por Santa Catarina no final de novembro causou danos principalmente nas lavouras de fumo, ceb...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 24 horas

Câmara Setorial de Grãos discute impactos do clima na safra de milho

Foto: Aires Mariga/EpagriNesta quarta-feira, 10, a Câmara Setorial de Grãos reuniu, em formato on-line, especialistas do Brasil, entre eles da Epag...

 -
Agricultura Há 2 dias

Selo Ambiental do Irga incentiva crescimento de 62,4% da área de produção de arroz sustentável

O Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Rio Grande do Sul, promovido pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), aumentou as áreas de cu...

Tenente Portela, RS
17°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 22°
17° Sensação
4.07 km/h Vento
91% Umidade
100% (3.4mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Especialista fala sobre soluções em bugs de sistema
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova mudança que estende crédito rural a insumos da pecuária
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova possibilidade de juiz proibir entrada em estádio de agressor de mulher
Justiça Há 12 minutos

Denunciados por atentado à bomba em Brasília podem se tornar réus
Fazenda Há 27 minutos

Órgãos estaduais deflagram operação contra fraudes em contratos com a Administração Pública

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,18%
Euro
R$ 6,34 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,995,94 -2,98%
Ibovespa
159,999,27 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias