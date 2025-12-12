Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Epagri abre colheita catarinense do maracujá em São João do Sul

Foto: Divulgação/EpagriA Epagri realiza no dia 17 de dezembro, das 8h30min às 13h, a abertura da colheita do maracujá no município de São João do S...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
12/12/2025 às 14h23
Epagri abre colheita catarinense do maracujá em São João do Sul
A Epagri realiza no dia 17 de dezembro, das 8h30min às 13h, a abertura da colheita do maracujá no município de São João do Sul. As edições são itinerantes, cada ano em uma cidade e propriedade diferente. Desta vez, os anfitriões são os donos da Zizo e Filho, na propriedade localizada no bairro Vila São José. 

O evento é aberto ao público e não é necessário se inscrever, mas a Epagri solicita confirmação de presença nos escritórios municipais até segunda-feira, 15. São esperados cerca de 200 participantes, que serão recebidos às 8h30min com um café da manhã. Na sequência, será feita a visitação aos expositores, 18 no total. 

Às 10h15min será realizada uma palestra sobre o mercado de maracujá com o consultor Hércules José de Oliveira, engenheiro-agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa (MG). O ato oficial de abertura da colheita será às 11h15min, seguido de um almoço. 

Destaque Nacional

Santa Catarina é o terceiro maior produtor nacional de maracujá com uma área plantada de dois mil hectares e mais de mil famílias atuando diretamente no cultivo da fruta. A região Sul catarinense concentra 90% da produção, com destaque para os municípios de Sombrio e São João do Sul. 

De acordo com Natan da Rosa Porto, extensionista rural do escritório da Epagri em São João do Sul, a previsão do setor é repetir a  colheita da safra 2024/2025 , em torno de 55 mil toneladas. “Esperamos uma produção semelhante ao ano passado. Até o momento não houve contratempos climáticos significativos, mas a safra está iniciando e é necessário aguardar que a previsão se concretize”, explica.

Na  safra 2023/2024 , a produção foi de 45 mil toneladas, quebra provocada pelo excesso de chuvas que atingiram o estado de Santa Catarina. A Epagri apoia os produtores por meio de políticas de crédito, desenvolvimento de tecnologias e sistemas de manejo.  

Serviço

O quê: Abertura da Colheita de Maracujá
Quando: 17 de dezembro, das 8h30min às 13h00
Onde: Propriedade Zizo e Filho, bairro Vila São José, São João do Sul

Mais informações e entrevistas: Natan da Rosa Porto, extensionista rural do Escritório da Epagri em São João do Sul (48) 3529-0218 ou (48) 99816-2963

Por: Cléia Schmitz, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
