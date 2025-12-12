Sexta, 12 de Dezembro de 2025
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite disponibiliza, a partir de segunda-feira (15), consulta para estudantes contemplados pelo Programa Pé no Futuro

Os estudantes das escolas estaduais podem consultar a partir da próxima segunda-feira (15/12), se têm direito ao Pé no Futuro, o novo programa do g...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/12/2025 às 14h07
Governo Leite disponibiliza, a partir de segunda-feira (15), consulta para estudantes contemplados pelo Programa Pé no Futuro
Reprodução do Cartão Pé no Futuro a ser distribuído para os mais de 315 mil estudantes da Rede Estadual

Os estudantes das escolas estaduais podem consultar a partir da próxima segunda-feira (15/12), se têm direito ao Pé no Futuro, o novo programa do governo de Eduardo Leite, que disponibiliza R$ 150 para a compra de tênis e meias. O benefício, que busca auxiliar aqueles que mais precisam, é destinado aos alunos em situação de vulnerabilidade social, cujas famílias estão inscritas no Cadastro Único (Cadúnico). Para conferir se estão contemplados, os alunos devem entrar na página do programa, informar o número do CPF e verificar a inclusão.

Aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 2 de dezembro, o Programa Pé no Futuro é uma política pública que alcança mais de 315 mil estudantes da Rede Estadual, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

O investimento, de mais de R$ 47 milhões, se soma às peças de roupa dos uniformes escolares, distribuídos para as escolas estaduais em 2025, com uma nova etapa de entregas a partir de fevereiro de 2026. O Programa Pé no Futuro conta com apoio da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

Cartões e Retirada

Os valores do Pé no Futuro estarão disponíveis por meio de um cartão magnético do Banrisul. A partir do dia 22 de dezembro, os cartões começarão a ser entregues.

  • Porto Alegre A retirada será no Instituto de Educação General Flores da Cunha.
  • Outros municípios A entrega ocorrerá em agências selecionadas do Banrisul.

A data e o local exato para a retirada do cartão estão indicados na tela de consulta do programa, que terá informações no Portal da Seduc . Alunos com 18 anos ou mais podem retirar o cartão diretamente, mas os menores de idade deverão ser representados pelos pais ou responsáveis legais. O valor depositado somente poderá ser utilizado para adquirir pares de tênis, ou seja, um sapato fechado, e meias para os estudantes.

Orientações aos beneficiários

As compras devem ser feitas de forma presencial e somente em lojas físicas localizadas no Rio Grande do Sul, estimulando e apoiando o comércio gaúcho. É necessário prestar contas para assegurar que o benefício foi utilizado de forma correta.

Assim, antes de efetuar a compra, o beneficiário deve avisar que precisará da nota fiscal contendo o CPF do aluno ou responsável e o código Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) correto dos produtos adquiridos.

Para conferir se o NCM informado pelo lojista foi lançado corretamente, basta entrar no site do Portal dos Documentos Fiscais, usando o acesso da conta gov.br, localizar a seção “produtos e serviços” e observar o campo “código NCM”.

Caso a numeração esteja incorreta ou não corresponda aos produtos do programa Pé no Futuro, é preciso solicitar a correção para o lojista. Se houver inconsistências, o estudante ou responsável será notificado pelo aplicativo Escola RS – Estudante. Nessas situações, será necessário fotografar a nota fiscal de forma legível, mostrando itens, valores, data e CPF, e enviar pelo próprio aplicativo.

Quem não realizar a prestação de contas terá valores de outros programas sociais retidos até a regularização.

Orientações aos lojistas

Ao realizar as vendas, os lojistas devem ter atenção para registrar o código correto do produto. Para o programa Pé no Futuro, são aceitos os seguintes códigos NCM para tênis e meias:

  • 6402.91.99
  • 6402.99.90
  • 6404.19.00
  • 6402.19.00
  • 6404.11.00

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 4 horas

Resultados da Prova Nacional Docente 2025 serão divulgados hoje

Informações ficam disponíveis no Sistema PND

 -
Educação Há 1 dia

Governo Leite paga novo lote de premiações do Simulado Saeb 2025 a 2,5 mil estudantes da Rede Estadual

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realiza nesta quinta-feira (11 /12) o pagamento depremiações do Simulado Saeb 2025...

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

SC: Assembleia proíbe cotas raciais em universidades estaduais

Proibição vale para estudantes e funcionários

 (Foto: Divulgação BM)
Educação Cidadã Há 1 dia

Brigada Militar forma mais de 390 alunos no Proerd no 2º semestre de 2025

Sete municípios da região celebram formaturas que reforçam prevenção, responsabilidade e parceria entre escola e segurança pública

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Resultados da PND 2025 serão divulgados na próxima sexta-feira

Retificação com a nova data foi publicada pelo Inep

Tenente Portela, RS
17°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 22°
17° Sensação
4.07 km/h Vento
91% Umidade
100% (3.4mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Especialista fala sobre soluções em bugs de sistema
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova mudança que estende crédito rural a insumos da pecuária
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova possibilidade de juiz proibir entrada em estádio de agressor de mulher
Justiça Há 12 minutos

Denunciados por atentado à bomba em Brasília podem se tornar réus
Fazenda Há 27 minutos

Órgãos estaduais deflagram operação contra fraudes em contratos com a Administração Pública

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,18%
Euro
R$ 6,34 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,995,94 -2,98%
Ibovespa
159,999,27 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias