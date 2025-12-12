Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Resultados da Prova Nacional Docente 2025 serão divulgados hoje

Informações ficam disponíveis no Sistema PND

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/12/2025 às 11h17

Os resultados da Prova Nacional Docente (PND) 2025 serão divulgados nesta sexta-feira (12) . As informações da aplicação regular e da reaplicação estarão disponíveis no Sistema PND .

A prova foi aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no dia 26 de outubro, em todos os estados e no Distrito Federal. A reaplicação , realizada no dia 30 de novembro, atendeu pessoas que foram afetadas por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas e participantes de nove locais onde a aplicação regular foi inviabilizada por inconsistências, conforme o edital.

A PND faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.

A prova não é uma certificação pública para o ofício de professor nem um concurso . O exame, criado pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas, tem o objetivo de auxiliar estados e municípios a selecionar professores para as próprias redes de ensino.

-
DENGUE
